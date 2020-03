Zaven et Sabrina c’est une longue histoire d’amour qui dure depuis le tournage des Princes de l’amour 4. Depuis, ils ont connu de nombreux et de bas. Séparés l’année dernière, il semblerait que leur relation soit repartie de plus bel comme ils l’ont confirmé sur Instagram. Regardez, c’est trop mignon !

Il y a un an, Sabrina postait un long message pour annoncer sa rupture avec Zaven sur les réseaux sociaux. « Une page se tourne enfin. Entre mensonge et manipulation, je préfère rester seule (…) Pas de drama svp, c’est la meilleure chose qui me soit arrivée cette année. Je me suis trompée encore sur lui. Il ne changera jamais, la mythomanie ça ne se guérit pas. Et si c’était que ça… Je dis stop. J’ai perdu trois ans de ma vie », a-t-elle annoncé. Un message plutôt violent qui voulait tout dire. Seulement voilà, cette semaine, ils ont affolé la Toile. En effet, ils ont posté une photo d’eux deux en hoodie bleu et accompagnée d’un émoji infini. Simple mais efficace.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sabrina Boot ♾ (@sabrinaboot_off) le 11 Mars 2020 à 10 :18 PDT

Une officialisation qui en a surpris plus d’un(e). Mais plutôt dans le bon sens. En effet, Zaven et Sabrina ont reçu des commentaires tels que: « 🙌Je vous souhaite que du bonheur 🙌 vous êtes fait l’un pour l’autre mais le temps de se rendre compte on fait des erreurs et blesses l’autre ❤️ ravie de vous revoir vs m’aviez manqué 😍😍« . Ou encore: « Moi, je savais que vous pouvez finir par se mettre ensemble, bah je souhaite tout le bonheur du monde ❤️ » et « L’amour triomphe toujours », « Choquée !!! Enfin il vont bien ensemble ». Mais aussi: « Je suis heureux de vous voir encore ensemble Prends bien soin d’elle zavenaslanian ❤️❤️❤️« , et « Mazal tov ! Vous êtes l’évidence tout les deux ! 💕 ».

Bon et bien souhaitons leur beaucoup de bonheur et pourvu que cela dure entre Zaven et Sabrina.

