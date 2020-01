Révélé durant la huitième saison de Secret Story, Sacha Buyse a récemment inquiété ses followers en annonçant sa maladie et qu’il avait été atteint de plusieurs tumeurs. Interrogé sur son état de santé, il a confié sa descente aux enfers au micro de Purepeople.

Toujours actif sur les réseaux sociaux depuis son séjour dans la Maison des Secrets, Sacha Buyse a récemment révélé qu’il a été atteint de tumeurs. Mais comment tout cela a commenté ? Il a alors raconté à Purepeople: « J’ai commencé à ressentir des douleurs dans mon estomac quand je mangeais. Au début, je ne me suis pas inquiété, mais au fil des jours, ça devenait de plus en plus intense. J’étais devenu super mince, mon état empirait. Au bout d’un mois, j’ai commencé à vomir du sang. Je suis allé faire une gastroscopie et avec la caméra dans mon estomac, les médecins ont constaté plusieurs kystes et m’ont prélevé un petit morceau de mon estomac. Au retour des résultats, on m’a diagnostiqué une tumeur (…) J’étais devenu changeant, de mauvaise humeur, j’avais des idées noires… Je restais enfermé chez moi et j’avais perdu du poids et j’ai commencé à perdre mes cheveux. C’est pour ça que j’ai tout rasé, je ne voulais pas rester comme ça« .



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sacha TVSHOW/Influencer🏳️‍🌈🇮🇱 (@sacha.buyse) le 14 Janv. 2020 à 12 :41 PST

Mais celui qui a des confidences bouleversantes ne s’est pas arrêté là. Sacha Buyse poursuit: « J’ai été opéré des oreilles avant de savoir tout ce que j’avais, pour les recoller. Et j’ai attrapé des petites boules derrière. On me dit que j’ai simplement mal cicatrisé et que c’est une question de temps avant que ça ne disparaisse. Au bout de six mois, j’avais toujours mal. On m’annonce qu’il s’agit de tumeurs bénignes (…) C’était il y a une semaine et demie. Je suis vraiment dans le gaz avec tous les médicaments que je prends (…) Je n’ai eu que des mots gentils et ça m’a touché parce que je n’avais pas l’habitude de ça. Avec ce que j’avais vécu en plus, je n’avais pas besoin de négativité (…) Je suis encore suivi régulièrement. Je continue d’aller à l’hôpital pour les traitements. Après, ils seront de moins en moins fréquents, mais je serai contrôlé pendant six ans en tout cas. Je n’ai plus rien à l’estomac ni aux oreilles. La meilleure manière de débuter 2020 !«

Nous souhaitons un bon rétablissement à Sacha Buyse en tout cas !

