Sacha Buyse a été révélé lors de sa participation à la huitième saison de Secret Story. Emission qu’il a partagé avec Vivian, Nathalie ou encore Aymeric Bonnery. Depuis, le jeune homme continue de donner de ses nouvelles à travers ses réseaux sociaux que ce soit des bons comme des moment s durs de son quotidien. Récemment, celui qui s’est fait augmenter la taille de son pénis s’est confié sur ses tumeurs.

Il y a quelques années, Sacha Buyse a accordé une interview exclusive à STAR24 où il avait avoué que la télé-réalité a tué son couple. Récemment, il a donné des nouvelles qui en ont inquiété plus d’un(e) sur Instagram. En effet, sa santé n’est pas vraiment au top. « J’espère qu’on ne m’annoncera plus qu’il y en a d’autres ailleurs. J’en ai marre de passer ma vie à l’hôpital, d’être suivi de près… J’ai besoin de souffler. Bye bye tumeurs qu’elles soient bénignes ou non, ça a toujours été pris à temps ! Heureusement (…) Pas d’inquiétude ! J’ai passé des caps difficiles que personne ne soupçonnait car je cache bien mon jeu, malgré la fatigue, la tristesse, la peur, la déprime, les mauvaises nouvelles, les nuits à l’hôpital, les traitements qui jouaient sur les humeurs et la perte de cheveux d’où le fait que j’avais tout rasé ! », a-t-il commencé par raconter.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sacha TVSHOW/Influencer🏳️‍🌈🇮🇱 (@sacha.buyse) le 9 Janv. 2020 à 7 :54 PST

Puis celui qui s’est confié sur un drame de son enfance a ajouté: « Je me suis senti très seul face à moi-même, je n’en avais même pas averti toute ma famille pour éviter de leur imposer du stress. J’ai préféré m’effacer pour eux, j’ai vraiment pleuré intérieurement parce que j’étais changeant et je n’avais pas envie qu’on me prenne en pitié ou qu’on me plaigne et personne ne comprenait (…) Ça a commencé par des prélèvements à l’estomac, pour ensuite en sectionner certains petits morceaux, puis prendre des traitements lourds. Dernièrement c’est derrière l’oreille que ça s’est manifesté. Voilà pourquoi je suis épuisé et que je n’arrive plus à faire les mêmes choses qu’avant, c’est lourd de vivre tout ça ! (…) Hier je suis passé au bloc, on m’a enfin enlevé tout ça. J’espère juste que ça ne reviendra jamais ! Ça fait deux ans que ça dure et ça commençait à être dur de vous le cacher… ».

Souhaitons un bon rétablissement à Sacha Buyse en tout cas !

