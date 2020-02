Après avoir été victime d’un badbuzz à cause de la « grossesse » de Tisha, Sadek a de nouveau fait polémique. Cette fois-ci, c’est sa mise à tabac de Bassem qu’il a fait parler de lui. Il faut dire que le jeune homme en a choqué plus d’un(e) à cause de la violence diffusée de cette confrontation qui a circulé sur la Toile.

Bassem a souvent fait polémique à cause de ses propos racistes. Excédé par son comportement, Sadek a décidé de faire justice lui-même. Un geste qu’il a vite regretté. Mis en examen comme l’un de ses amis, le rappeur s’est confié au micro du Parisien. Pour ceux qui n’auraient pas suivi ce qu’il s’est passé, voici une vidéo récapitulative:

« La colère a pris le dessus. Je n’ai absolument pas maîtrisé mes gestes (…) Je prône le dialogue, la tolérance. Tandis que Braïki appelle à l’extermination de ceux qu’il appelle les ‘faibles Maghrébins de la capitale’. Il me décrédibilise auprès de sa communauté qui ne fait que grandir. Les attaques sont de plus en plus violentes et ont des conséquences sur ma vie. Impossible de sortir avec ma famille en public. (…) Je reçois des messages indiquant que je suis une pute et que bientôt j’irai pointer à l’ANPE » a confié celui qui a collaboré avec Jok’Air !

De son côté, Bassem Braïki a donné sa version de l’agression : « Quand j’ai reçu le premier coup de barre sur la tête, je me suis retourné, j’étais au sol. (…) Je me suis protégé la tête avec les mains, je ne peux pas dire combien de temps l’agression a duré ». Le lendemain des faits, Sadek avait livré ses regrets: « J’ai été pris de remords, me rendant compte du mauvais exemple ridicule que je laissais avec les vidéos de l’agression. Je sais que ma carrière musicale est définitivement finie. Je regrette que tout cela se soit terminé dans la violence« .

