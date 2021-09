Il y a quelques semaines de cela, un gros clash a éclaté entre Maeva Ghennam et Milla Jasmine sur le tournage des « Marseillais VS le reste du monde 6 » au sujet de Greg Yega et Safia Alba. Face aux rumeurs à ce sujet, l’ancienne candidate des « 10 Couples Parfaits 4 » a décidé de livrer sa vérité.

Qui l’aurait cru ? Maeva Ghennam et Milla Jasmine ne sont plus copines. D’ailleurs, elles en seraient venues aux mains lors du cros… à cause de Greg Yega et Safia Alba ! Le compte @shayaratv a donné les détails à ce sujet : « Pendant une soirée où les esprits s’échauffaient, Maeva a appris sur le tournage que la sœur de Milla avait couché avec Greg à Dubaï à la sortie du tournage des Marseillais à Dubaï alors que Greg et Maeva étaient en grand break (…) Milla était au courant depuis le début (…) Maeva a pété un câble et a insulté Milla de tous les noms, elle lui a dit en pleurant ‘donc toi tu dis être mon amie mais tu pousses ta sœur à se tape Greg alors qu’en même temps tu venais me consoler en essayant de me remettre avec Greg ? Donc t’allais me laisser me mettre avec Greg alors qu’il couchait avec ta sœur ?’. Maeva reproche Milla de jouer sur les deux tableaux, et ne lui avoir jamais avoué que Safia avait couché avec Greg alors qu’elle disait à Maeva de se remettre avec Greg ».

Safia Alba trahie par Greg Yega ? Elle revient sur leur liaison

Mais qu’en dit la principale concernée au final ? Safia Alba a enfin brisé le silence et a nié les faits. « Pour clarifier la situation, à cette époque Greg et moi étions tous les deux CELIBATAIRES. Nous avions donc de comptes à rendre à personne. Ensuite, Greg m’avait demandé de garder ça pour nous et de ne pas en parler à qui que ce soit même pas à ma soeur. Personnellement, ça ne m’aurait pas gênée d’en parler mais j’ai respecté sa demande. Je suis donc très déçue d’apprendre qu’il est parti le balancer à Julien le lendemain… Dans ce cas-là pourquoi m’avoir demandé de ne rien dire ?? » a-t-elle déclaré dans un premier temps.

Avant de poursuivre: « Concernant ma sœur, elle n’était absolument pas au courant. Donc pourquoi Maeva s’en prend à elle avec autant de haine plutôt qu’à Julien qui lui était au courant depuis le début ? Et je viens de découvrir qu’elle essayait de les remettre ensemble lol. Un moment faut se poser les bonnes questions. Et enfin pour terminer, rapprochement il y a eu mais je n’ai jamais couché avec Greg!!! ».

Voilà qui a le mérite d’être clair !