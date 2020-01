Sananas est de retour ! Et pour ce début de nouvelle année, celle qui préserve son couple a pris la parole concernant ses doutes. En effet, elle a peur de décevoir sa communauté et sa révélé pourquoi. STAR24 vous donne tous les détails.

Il y a quelques jours, Sananas postait une nouvelle vidéo intitulée « je ne vous abandonne pas ». Dans celle-ci, la jeune femme a choisi de se livrer en commençant par expliquer les raisons qui l’ont poussées à commencer à faire ce métier: « non pas pour être connue, ni pour la gloire, ni pour l’argent, ni pour être reconnue dans la rue » mais par passion.

« Vous avez l’habitude de toujours voir une Sana souriante et positive et je suis comme ça (…) J’ai envie d’être le remède pour certains (…) c’est un honneur (…) J’essaie de pas vous montrer les peurs que j’ai (…) en ce moment, y a un truc qui me fout la pression à l’intérieur. Et rien que d’en parler, ça me donne envie de pleurer » a-t-elle ensuite expliqué. Au bout de quelques minutes, Sananas fond même en larmes.

Mais quelles sont les raisons de ses doutes ? Sananas poursuit: « Je ne peux pas vraiment vous en parler, ça concerne mes précédentes expériences. Aujourd’hui je réfléchis beaucoup. Je réfléchis trop. Je me pose beaucoup de questions (…) Je réfléchis tellement que, parfois, j’ai peur (…) j’ai peur de vous perdre (…) Je suis à un tournant de ma vie où je prends beaucoup de décisions, où je dois faire des choix qui me font peur (…) j’ai peur de vous décevoir et j’ai peur de me décevoir aussi (…) parfois je me suis oubliée (…) j’ai l’impression d’avoir un peu perdu confiance en moi ». De plus, elle a peur que ses fans l’oublient.

Mais que les fans se rassurent, celle qui a été en guerre avec Nabilla a plein de projets en tête et cela arrive très prochainement. Espérons donc que ce coup de mou ne soit qu’une mauvaise passe.

Sananas est de retour ! Et pour ce début de nouvelle année, celle qui préserve son couple a pris la parole concernant ses doutes. En effet, elle a peur de décevoir sa communauté et sa révélé pourquoi. STAR24 vous donne tous les détails.

Il y a quelques jours, Sananas postait une nouvelle vidéo intitulée « je ne vous abandonne pas ». Dans celle-ci, la jeune femme a choisi de se livrer en commençant par expliquer les raisons qui l’ont poussées à commencer à faire ce métier: « non pas pour être connue, ni pour la gloire, ni pour l’argent, ni pour être reconnue dans la rue » mais par passion.

« Vous avez l’habitude de toujours voir une Sana souriante et positive et je suis comme ça (…) J’ai envie d’être le remède pour certains (…) c’est un honneur (…) J’essaie de pas vous montrer les peurs que j’ai (…) en ce moment, y a un truc qui me fout la pression à l’intérieur. Et rien que d’en parler, ça me donne envie de pleurer » a-t-elle ensuite expliqué. Au bout de quelques minutes, Sananas fond même en larmes.

Mais quelles sont les raisons de ses doutes ? Sananas poursuit: « Je ne peux pas vraiment vous en parler, ça concerne mes précédentes expériences. Aujourd’hui je réfléchis beaucoup. Je réfléchis trop. Je me pose beaucoup de questions (…) Je réfléchis tellement que, parfois, j’ai peur (…) j’ai peur de vous perdre (…) Je suis à un tournant de ma vie où je prends beaucoup de décisions, où je dois faire des choix qui me font peur (…) j’ai peur de vous décevoir et j’ai peur de me décevoir aussi (…) parfois je me suis oubliée (…) j’ai l’impression d’avoir un peu perdu confiance en moi ». De plus, elle a peur que ses fans l’oublient.

Mais que les fans se rassurent, celle qui a été en guerre avec Nabilla a plein de projets en tête et cela arrive très prochainement. Espérons donc que ce coup de mou ne soit qu’une mauvaise passe.