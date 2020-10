Sarah Fraisou a annoncé la couleur en 2020. Comblée par son mari Ahmed, la jeune femme a décidé de mettre fin à ses complexes. Pour cela, elle a eu recours au bistouri et à une incroyable remise en forme. Le dernier cliché du duo a même fait sensation grâce à leur apparence. Regardez.

Il y a quelques mois, le confinement a eu raison du couple formé par Sarah Fraisou et Ahmed… ou presque. En effet, les amoureux ont connu un court moment de pause à cause d’une dispute. « Avec le confinement, ça faisait déjà un moment qu’on se prenait la tête (…) J’ai pété les plombs, car je ne me faisais pas comprendre. J’ai pris la décision de vous l’annoncer comme ça. On a pris du recul et on a parlé ce matin. Ce n’est pas terminé entre nous et je suis très heureuse. Entre moi et Ahmed, il se passe quelque chose que je ne peux pas vous expliquer. Je l’aime comme pas possible et il m’aime comme pas possible (…) J’ai fait une erreur, c’est de parler trop vite sur les réseaux » a expliqué la candidate de la Villa des cœurs brisés 5 pour confirmer leur réconciliation. Peu de temps après, ils se sont mariés pour le meilleur et pour le pire.

Sarah Fraisou a eu recours à une opération pour l’aider à perdre du poids. Depuis cette intervention, elle se donne à fond entre son alimentation et le sport pour perdre ses kilos superflus. Fière de sa transformation physique, elle a malgré tout dû se justifier de son changement à cause des haters.

Cela dit, sa dernière photo en compagnie de son chéri risque de mettre tout le monde d’accord. Entre le beau torse musclé d’Ahmed et le ventre plat de Sarah Fraisou, les amoureux vendent du rêve et cela fait plaisir à voir !

