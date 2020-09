Quelques mois après sa participation à La Villa des cœurs brisés 5, Sarah Fraisou décidait de se refaire opérer. Cette fois-ci, il s’agissait d’une intervention devant lui permettre de perdre du poids. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle a atteint son objectif. STAR24 vous dévoile le résultat et c’est bluffant !

Sarah Fraisou est bel et bien comblée depuis qu’elle est en couple avec Ahmed. Pourtant, ils ont connu un petit coup de mou durant le confinement comme elle l’avait expliqué sur les réseaux sociaux en disant: « Avec le confinement, ça faisait déjà un moment qu’on se prenait la tête (…) J’ai pété les plombs, car je ne me faisais pas comprendre. J’ai pris la décision de vous l’annoncer comme ça. On a pris du recul et on a parlé ce matin. Ce n’est pas terminé entre nous et je suis très heureuse. Entre moi et Ahmed, il se passe quelque chose que je ne peux pas vous expliquer. Je l’aime comme pas possible et il m’aime comme pas possible (…) J’ai fait une erreur, c’est de parler trop vite sur les réseaux ». Mais aujourd’hui tout cela est derrière eux.

A côté de cela, Sarah Fraisou a décidé de dire adieu à ses complexes. De ce fait, la belle brune qui a fait sensation au naturel a tout fait pour perdre du poids et a fondu à vitesse grand V. A tel point que sa nouvelle apparence la surprend elle-même. « Ca me fait trop bizarre depuis que j’ai perdu du poids les trois quarts du temps je prends les tailles d’avant donc maintenant je suis obligée d’essayer ça me saoule un peu car je suis obligée de redécouvrir ma nouvelle taille mais c’est trop cool je peux mettre des trucs que je ne pouvais pas mettre avant (…) Je me rends pas compte je vous jure je me vois comme avant » a-t-elle avoué.

En tout cas, Sarah Fraisou qui a traîné un ex en justice est magnifique !

