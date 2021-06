Sarah Fraisou briseuse de couple ? L’ex d’Oussama l’attaque !

Il y aurait-il de l’amour dans l’air entre Sarah Fraisou et Oussama ? Les deux candidats sèment le doute en s’affichant totalement complètement complices. Après Ines Lee, c’est une autre jeune femme qui a pris la parole à ce sujet : la dernière petite amie de l’ancien candidat de Pékin Express. Explications.

Après plus d’un an et demi de mariage, Sarah Fraisou et Ahmed ont finalement divorcé. Une rupture qui en a surpris plus d’un(e) surtout que cela est survenu peu de temps avant les polémiques autour du comportement de la candidate en tournage. Alors que son ex mari serait proche d’une jolie brune depuis quelques temps, l’amie de Raphael Pépin semble petit à petit tourner la page à son tour. D’ailleurs, elle passe tout son temps avec Oussama. Face aux interrogations des internautes, celle qui aurait été la maîtresse de Lacrim a déclaré: « Avec Oussama, on est là, on est amis de base, après voilà… On parle, on rigole et l’avenir nous le dira ».

Sarah Fraisou briseuse de cuple ? L’ex d’Oussama l’attaque !

Mais gros rebondissement dans cette histoire. Une jeune femme a commenté ce rapprochement en laissant comprendre que Sarah Fraisou lui aurait « volé » Oussama. Sur les réseaux sociaux, l’inconnue a déclaré: « Donc y’a une certaine personne, dont le prénom est Oussama, qui sans prévenir, change de copine. Alors qu’il y a une semaine, il était avec moi. Et qui je précise, m’a toujours dit que Sarah n’était qu’une amie ». La brune a ensuite posté une vidéo datant du 2 juin 2021 où ils sont très proches. « Je ne vais rien dire de plus. On va dire que je rage après. Je pose juste ça là, histoire de montrer à quel point cette personne est lâche et malhonnête. Il est censé avoir 33 ans, il en a 14 mentalement. Un enfant, incapable de dire les choses. Quelle vie ! Ben écoutez, bonheur et santé pour leur mariage du coup. Puis le divorce quelques temps plus tard » a-t-elle ajouté.

Pour le moment, les deux visés n’ont pas encore réagi à ce tacle. Qu’en pensez-vous ?