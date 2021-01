Dans quelques semaines, les téléspectateurs vont pouvoir découvrir la nouvelle saison de La Bataille des Couples 3 où l’on pourra retrouver Sarah Fraisou et Ahmed. Alors que des rumeurs l’ont annoncé enceinte, la jeune femme a pris la parole et c’est plutôt radical. Explications.

Il y a quelques semaines, Sarah Fraisou partait pour la première fois en vacances sans Ahmed. Un moment difficile pour la belle brune qui avait déclaré avec émotions: « Je suis triste de ouf, je suis dégoûtée. J’ai quand même laissé mon homme, il a des trucs à faire c’est la vie. Il faut savoir que nous ça fait un an et demi qu’on est ensemble et qu’on ne s’est jamais vraiment séparés autant de temps ou du moins voyagé l’un sans l’autre. C’est très bizarre, je pense que je vais m’en rendre encore plus compte ce soir quand je vais arriver à l’appart et que je vais être toute seule. Mon mari sache que je t’aime (…) Oui je suis contente d’aller à Dubaï (…) et en même temps j’ai laissé mon cœur à Paris ».

Souvent au cœur de rumeurs avec son couple comme lors de son séjour à Dubaï, Sarah Fraisou a cette fois-ci réagi à des propos la disant enceinte de son premier enfant. « Vous n’en avez pas marre de nous inventer des vies vraiment ? Le jour où je suis enceinte, déjà, j’attendrai les trois mois pour vous l’afficher et je vous le dirai, donc arrêtez ! Je vois des grands trucs de blogueurs : ‘Sarah Fraisou serait enceinte’. Déjà, si j’étais enceinte, je serais la plus heureuse du monde parce que vraiment je le souhaite, mais non, je ne suis pas enceinte. Franchement, arrêtez d’inventer des vies aux gens, faite votre life et le jour où j’ai envie de déclarer quelque chose, laissez-moi le p*tain de bonheur de le déclarer moi-même. (…) Tous les jours, on est obligé de se justifier (…). Je ne suis pas enceinte (…) et le jour où je le serai, vous attendrez tous les trois mois comme toutes les personnes qui m’entourent pour le savoir. (…) Soyez sérieux, ça rend ouf ! » s’est-elle emportée sur Snapchat… Au moins, c’est dit !

