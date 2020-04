Sarah Fraisou et Ahmed filent toujours le parfait amour depuis qu’ils se sont mis en couple dans « La Villa des cœurs brisés 5″. Seulement voilà, le confinement serait plutôt compliqué pour les deux amoureux depuis leur retour en France. Notamment lors d’un live Instagram qui a tourné au vinaigre. Au point que leur relation pourrait battre de l’aile. STAR24 vous explique tout.

Durant les premières semaines du confinement, Sarah Fraisou se trouvait en Thaïlande avec son chéri. D’ailleurs, elle a révélé pourquoi elle ne voulait pas rentrer en France sur Snapchat: « Comment vous dire qu’être sur un yacht, et ne pas savoir si on a le droit de rentrer ou pas, c’est angoissant. (…) On entend qu’en France ça s’aggrave, que ça ferme les frontières… Il y a tellement de trucs, je ne sais pas quoi penser, et je ne sais pas si je dois rentrer ou si je dois rester là (…) Il faut savoir qu’à Phuket, il n’y a que seize cas, je viens d’entendre qu’en France il y en a plus de 20 000… C’est incroyable, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus si on doit rentrer, ou si on doit rester ici ».

De retour depuis plusieurs jours, le couple a fait réagir la Toile à cause d’un live où les deux tourtereaux se sont déchirés en direct. Et depuis, il semblerait que ce soit la guerre comme l’a révélé le compte @solife_gossip dans sa story en partageant le tweet d’un utilisateur nommé CbCricri. « Ahmed est rentré chez ses parents lol. Ils sont rentrés il y a six jours de Thaïlande et ils ne se supportent déjà plus » peut-on lire sur la publication. Une information à prendre avec des pincettes pour le moment.

En effet, ni Sarah Fraisou ni Ahmed ne s’est exprimé à ce sujet pour le moment. A suivre donc…

