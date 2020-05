Il y a quelques semaines, Sarah Fraisou surprenait tout le monde en annonçant sa rupture soudaine avec Ahmed en plein confinement. Mais ils se sont rapidement rabibochés. Où en est le couple aujourd’hui ? La jeune femme a mis fin au suspens en légende de sa dernière publication Instagram.

Alors qu’ils venaient de confirmer leur rupture, Sarah Fraisou s’est confiée sur leur réconciliation. Ainsi, celle qui a fait sensation au naturel a révélé: « Avec le confinement, ça faisait déjà un moment qu’on se prenait la tête (…) J’ai pété les plombs, car je ne me faisais pas comprendre. J’ai pris la décision de vous l’annoncer comme ça. On a pris du recul et on a parlé ce matin. Ce n’est pas terminé entre nous et je suis très heureuse. Entre moi et Ahmed, il se passe quelque chose que je ne peux pas vous expliquer. Je l’aime comme pas possible et il m’aime comme pas possible (…) J’ai fait une erreur, c’est de parler trop vite sur les réseaux ».

Et si vous vous demandiez où les anciens candidats de la Villa des cœurs brisés 5 en étaient dans leur couple, sachez que tout va bien. Sous une photo du couple, Sarah Fraisou a même écrit la légende suivante: « 🤔Est-ce que la perfection existe ?non Est-ce que les embrouilles de couple existe ? oui Est-ce que l’amour qu’il y a entre nous à une puissance incroyable ? oui Nous sommes-t-il différent de tous les couples qui a sur terre ? non Donc au final nous ne sommes peut-être pas parfait mais on s’aime❤️ @ahmed_thaiii ❤️ #love #picoftheday #reallife« .

Vous l’aurez compris, tout va pour le mieux entre les deux tourtereaux. Un message qui a dû faire taire les mauvaises langues et les rumeurs annonçant qu’Ahmed était infidèle à Sarah Fraisou ! Que pensez-vous de leur relation ? Aimeriez-vous les revoir dans une autre émission ?

