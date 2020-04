Difficile de comprendre la situation amoureuse de Sarah Fraisou et Ahmed depuis quelques jours. D’ailleurs, la candidate de « La Villa des cœurs brisés 5″ serait sur le point de mener en justice l’un de ses ex. Mais que s’est-il passé ? STAR24 vous donne les détails.

Il y a quelques jours, Sarah Fraisou prenait la parole et officialisait sa rupture avec Ahmed en déclarant: « Les amis, avant que tout sort à tort et à travers, Ahmed et moi c’est terminé parce qu’on ne s’entend pas tous les deux (…) Ah oui et ne racontez pas votre vie, ça vient juste de se terminer aujourd’hui donc les gens qui disent que c’est terminé depuis quelques jours pas du tout. Ça s’est terminé aujourd’hui, il n’y a rien, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Donc s’il vous plait les langues de p*te, ne commencez même pas à parler. Il y en a plein qui vont dire le karma, je m’en bas les cou*lles en fait. Il n’y a pas de karma, c’est la vie, c’est comme ça ». Mais quelques jours plus tard, la jeune femme affirmait qu’ils s’étaient remis ensemble.

⚡️ SCOOP Sarah fraisou dépose plainte contre son ex ( celui qui devait de base faire la villa mais qu’elle a remplacer à la dernière seconde par Ahmed tmax) Son ex la harcèle et l’insulte h24 en disant « qu’elle pue de la ch@te », qu’elle trompé ahmed avec lui etc etc pic.twitter.com/jySwaduXvh — QUEENOFF (@BackBoum) April 17, 2020

Souvenez-vous, ces dernières semaines, une incroyable rumeur éclatait sur la Toile. En effet, un certain Daoud affirmait être sort avec Sarah Fraisou et que sa relation avec Ahmed était fake. Il était même censé venir la rejoindre à sa place dans la Villa des coeurs brisés 5. Et il semblerait qu’ils soient en très mauvais termes actuellement. C’est ce qu’a révélé le compte @Backboum : « Sarah Fraisou dépose plainte contre son ex. Celui qui devait de base faire la Villa, mais qu’elle a remplacé à la dernière seconde par Ahmed (…). Son ex la harcèle et l’insulte h24 en disant qu’elle pue de la ch*tte, qu’elle a trompé Ahmed avec lui etc... «

Affaire à suivre donc !

