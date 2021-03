Il y a quelques heures, Sarah Fraisou et Ahmed surprenaient tout le monde en annonçant leur rupture après avoir été au cœur de rumeurs disant que la candidate était enceinte. Face aux réflexions reçues à ce sujet, elle a repris la parole avec beaucoup d’émotions sur Snapchat.

Après plus d’un an d’amour et huit mois d’amour, Sarah Fraisou a finalement annoncé son divorce avec Ahmed. « Salut tout le monde comme vous l’avez vu, cela fait plusieurs jours qu’on se snappe pas moi et Ahmed. Il y en a qui vont être très contents comme d’autres qui vont être déçus comme il va y en avoir d’autres qui vont s’acharner. Moi et Ahmed c’est terminé. On a divorcé. On ne s’entend plus du tout. Ce n’est pas des histoires de tromperie c’est que cela ne va pas. Il ne voit pas certaines choses comme moi (…) On ne veut pas être malheureusement. On s’aime mais c’est mieux comme ça. Voilà, la décision a été prise. Nous ne sommes plus ensemble » a-t-elle révélé sur Snapchat.

Sarah Fraisou moquée pour son divorce avec Ahmed : elle s’effondre

Malheureusement, la jeune femme n’a pas reçu que de gentilles réflexions à ce sujet. L’ex compagne d’Ahmed a dû reprendre la parole pour pousser un coup de gueule en disant: « J’ai pleuré toute la nuit, je me suis remise en question. J’ai essayé de parler en vain. Maintenant il est temps pour moi de passer à autre chose. (…) Pour certains le nombre de fois où je me suis remariée est une chose sur laquelle vous pouvez me pointer du doigt. C’est pas grave pointez autant que vous voulez. Je continuerai à suivre mon cœur. Je ne crache jamais dans la soupe. Ahmed je lui souhaite tout le bonheur du monde. Je l’ai aimé à point vous ne pouvez même pas vous imaginer. (…) Qu’il trouve quelqu’un qui prenne soin de lui (…) Maintenant plein de femmes m’identifient pour dire ‘Allez Ahmed il est célibataire’ car elles n’attendaient que ça. C’est vrai il est beau, jeune et plein de valeurs et principes qui pourraient vous plaire. Je vous demande juste une chose, faites ce que vous avez à faire pas besoin de blesser une femme peinée. Faites-le pas besoin de vous vanter ».

Avant de poursuivre: « Voilà je vous ai fait un peu un résumé de mon état d’esprit aujourd’hui. Vous dire que tout va bien, ce serait vous mentir. Vous dire que tout va mal, oui je suis peinée. C’est vrai que d’en parler ça me fait monter les larmes. Mais Dieu merci j’ai ma famille auprès de moi. Malgré mon caractère de femme forte, grande gu*ule, un peu ‘racaille’, j’ai un de ces cœurs vous ne pouvez même pas vous imaginer, vraiment. Je me suis toujours battue pour ce que je voulais et pour l’amour que j’ai pour les gens. Maintenant, c’est dur, ça fait mal mais on réussira toujours à remonter la pente ».

Nous lui souhaitons bon courage en cette période difficile !