Sarah Fraisou a beaucoup changé ces derniers semaines. D’ailleurs, la jeune femme a fait sensation avec sa perte de poids. Cette fois-ci, c’est un selfie de la candidate de « La Villa des cœurs brisés 5 » au naturel et sans maquillage qui a fait sensation. STAR24 vous donne tous les détails.

Il y a quelques jours, Sarah Fraisou annonçait sa rupture avec Ahmed sur Snapchat. « Les amis, avant que tout sort à tort et à travers, Ahmed et moi c’est terminé parce qu’on ne s’entend pas tous les deux (…) Ah oui et ne racontez pas votre vie, ça vient juste de se terminer aujourd’hui donc les gens qui disent que c’est terminé depuis quelques jours pas du tout. Ça s’est terminé aujourd’hui, il n’y a rien, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Donc s’il vous plait les langues de p*te, ne commencez même pas à parler. Il y en a plein qui vont dire le karma, je m’en bas les cou*lles en fait. Il n’y a pas de karma, c’est la vie, c’est comme ça (…) Ne commencez pas à parler, c’est quelqu’un de bien, rien à dire ! C’est juste qu’on n’est pas fait pour être ensemble (…) Ça ne sert à rien de l’accabler lui ou je ne sais pas quoi, il n’y a rien. Je ne cracherai jamais sur cette personne ! (…) Avoir partagé ma vie avec toi a été un bonheur. Tu es rentré dans mon coeur mais l’amour n’est pas assez apparemment. Tu es une personne en or et ça ni rien ni personne ne pourra le contredire. J’espère que tu tomberas sur quelqu’un de bien et qui sera à ta hauteur », a-t-elle lâché. Fort heureusement tout est rentré dans l’ordre depuis.

D’ailleurs, Sarah Fraisou qui a mené un ex en justice vient de se dévoiler sans maquillage sur Instagram. Un cliché qui lui a valu pas mal de remarques telles que: « aïe aïe ta trop raison le naturel ». Ou encore: « Milles fois mieux comme ça et sans tes décolletés tu es encore plus belle la beauté de la femme et la pudeur ». Mais aussi: « Naturel c est mieux sa te vas mieux ❤️🔥😍😍 ».

Comment la trouvez-vous ?

