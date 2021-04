La semaine a commencé par une mauvaise nouvelle pour Sarah Fraisou. C’est avec beaucoup d’émotions qu’elle a annoncé son divorce après huit mois de mariage avec Ahmed. Seulement voilà, contre toute attente, Ouarda s’est mêlée de cette histoire. STAR24 vous donne tous les détails.

Après avoir reçu plusieurs remarques déplacées des haters, Sarah Fraisou a eu le droit au soutien de Léana mais aussi d’Ines Lee à la surprise générale. Cette dernière a déclaré sur ses réseaux sociaux: « Vous êtes nombreuses, et aux aguets à m’avoir envoyé la story de Sarah Fraisou qui annonce son divorce. Alors non contre toute attente je ne vais pas du tout me réjouir de son malheur. Je pense qu’une rupture ce n’est jamais évident. Mais bon Dieu ne nous donne jamais une épreuve insurmontable, donc tout est une question de mental. Et puis tout est écrit (…) En tout cas c’est un bon rappel pour vous dire combien de personnes de télé nous exposent leur bonheur, et tout d’un coup boom nous annoncent leur rupture. Comme quoi on ne sait jamais ce qui se passe dans leur maison, ou dans leur foyer…etc. Donc n’enviez vraiment personne en fait, ça c’est un rappel, n’enviez personne, que ce soit nous les gens de télé, ou des gens dans la rue, ou des couples autour de vous. Tout est écrit, et à trop vouloir prouver, à trop vouloir montrer…etc. Parfois ça peut vraiment cacher quelque chose ».

Sarah Fraisou séparée d’Ahmed : Ouarda réagit à son divorce

De son côté, Ouarda qui a récemment balancé sur de nombreuses candidates lui a adressé un joli message alors que certains s’attendaient encore à des bombes. « @sarah.fraisou courage à toi, tu n’as vraiment pas besoin de te justifier envers personne. Qu’on te reproche d’être séparée, l’essentiel tu as été mariée dans le halel, les salopes qui se vantent d’être avec lui ou autre c’est que lui laisse la porte ouverte. Au final, t’as tien perdu juste un tmax, une sacoche et ton temps. Pleure jamais pour un mec jamais tu es jeune et en bonne santé Hamdoulilai tu trouveras celui qui te tirera vers le haut courage. PS: c’est pas une cliente à moi juste une jeune femme qui mérite du soutien dans un moment pareil. De toute façon tu mérites un vrai pas un karatéman qui sert à rien » a-t-elle écrit.

Voilà un message qui devrait faire plaisir à la principale concernée.