Cela fait maintenant plusieurs jours que Sarah Fraisou et Ahmed sont en vacances en Thaïlande. Mais les deux candidats de « La Villa des cœurs brisés 5 » ne sont toujours pas rentrés en France. Vont-ils vivre le confinement là-bas ou revenir ? C’est celle qui aurait été trahie par Julie qui a donné la réponse. STAR24 vous dit tout.

Il y a quelques heures, Ahmed mettait fin aux rumeurs qui l’accusaient d’être infidèle à sa chérie. Le boyfriend de Sarah Fraisou a lâché sur Snapchat: « Il n’y a pas une seconde où je ne suis pas avec Sarah. Je suis avec elle 24h/24, 7 jours sur 7 avec elle donc je ne vois pas à quel moment j’aurais pu la tromper, surtout avec ce machin que vous m’envoyez (…) Cette rumeur elle est totalement fausse. Je tenais à vous dire quelque chose, de toutes les filles que j’ai pu rencontrer, et j’en ai rencontré, il n’y en a pas une qui lui arrive à l’orteil, je dirais même au bout de son ongle ! Je comprends pas pourquoi vous inventez des rumeurs comme ça, je suis là avec ma femme, on passe de bonnes vacances, on rigole, on s’amuse, on partage de bons moments, on est en train de créer de nouveaux souvenirs et vous vous êtes là à inventer des rumeurs et essayer de semer la discorde mais vous n’y arriverez pas ».

Cette fois-ci, c’est Sarah Fraisou qui a pris la parole concernant leur retour en France. Au vu de cette période de confinement, la jeune femme hésite. « Comment vous dire qu’être sur un yacht, et ne pas savoir si on a le droit de rentrer ou pas, c’est angoissant. (…) On entend qu’en France ça s’aggrave, que ça ferme les frontières… Il y a tellement de trucs, je ne sais pas quoi penser, et je ne sais pas si je dois rentrer ou si je dois rester là (…) Il faut savoir qu’à Phuket, il n’y a que seize cas, je viens d’entendre qu’en France il y en a plus de 20 000… C’est incroyable, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus si on doit rentrer, ou si on doit rester ici ».

Que feriez-vous à la place de celle qui est prête à se marier avec Ahmed ?

