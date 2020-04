Cela fait maintenant plus de deux mois que Sarah Lopez et Jonathan Matijas ont rompu. Et le moins que l’on puisse dire c’est que leurs rapports actuels sont tendus. En effet, les deux anciens tourtereaux se sont déclarés la guerre. D’ailleurs, la jeune femme a une nouvelle fois attaqué son ex.

Ce weekend, Mélanight déclarait la guerre à Jonathan Matijas. En effet, elle n’a pas hésité à vider son sac concernant sa rupture avec Sarah Lopez. Selon elle, le candidat se serait servi de la jeune femme pour le buzz et gagner des followers. Des propos plutôt violents, n’est-ce pas ? A cette occasion, il n’a pas hésité à se défendre sur la Toile.

De son côté, la principale concernée a encore réagi concernant son ancien boyfriend en lâchant un message plutôt cash dans sa story Instagram où l’on a pu lire: « Ça me fait tellement rire. Acteur 2.0. Réveillez-vous. Arrêtez de vous faire attendrir. Je l’ai été et je me suis enfin réveillée ! Sinon, bonjour tout le monde ».

Outch, ça pique ! Il y a quelques jours, Jonathan Matijas poussait un coup de gueule à l’égard de Sarah Lopez. « Je vous l’ait déjà dit, apparemment y a pas tout le monde qui comprend… Arrêtez de m’envoyer toute la m*rde, toute la méchanceté gratuite qui est envoyée dans les lives que fait mon ex avec tous ses amis (…) Est-ce que moi je parle d’elle, de ce qu’elle fait de bien ou de mal, est-ce que moi j’en parle ? Vous comprenez pas à un moment qu’une ex piquée dans son égo elle va continuer pendant des semaines et des semaines en attendant et en espérant que moi je réagisse pour faire un bad buzz, et vous vous rentrez dans ce jeu. Si je l’ai supprimée de partout, si j’ai fait tout ça c’est parce que j’ai compris qu’il n’y avait plus d’espoir pour qu’on ait une relation saine, pour qu’on puisse discuter comme des adultes, je l’ai compris donc ne me ramenez pas dans ça », a-t-il lâché.

Eux c’est sûr, ils risquent pas d’être meilleurs amis !

Cela fait maintenant plus de deux mois que Sarah Lopez et Jonathan Matijas ont rompu. Et le moins que l’on puisse dire c’est que leurs rapports actuels sont tendus. En effet, les deux anciens tourtereaux se sont déclarés la guerre. D’ailleurs, la jeune femme a une nouvelle fois attaqué son ex.

Ce weekend, Mélanight déclarait la guerre à Jonathan Matijas. En effet, elle n’a pas hésité à vider son sac concernant sa rupture avec Sarah Lopez. Selon elle, le candidat se serait servi de la jeune femme pour le buzz et gagner des followers. Des propos plutôt violents, n’est-ce pas ? A cette occasion, il n’a pas hésité à se défendre sur la Toile.

De son côté, la principale concernée a encore réagi concernant son ancien boyfriend en lâchant un message plutôt cash dans sa story Instagram où l’on a pu lire: « Ça me fait tellement rire. Acteur 2.0. Réveillez-vous. Arrêtez de vous faire attendrir. Je l’ai été et je me suis enfin réveillée ! Sinon, bonjour tout le monde ».

Outch, ça pique ! Il y a quelques jours, Jonathan Matijas poussait un coup de gueule à l’égard de Sarah Lopez. « Je vous l’ait déjà dit, apparemment y a pas tout le monde qui comprend… Arrêtez de m’envoyer toute la m*rde, toute la méchanceté gratuite qui est envoyée dans les lives que fait mon ex avec tous ses amis (…) Est-ce que moi je parle d’elle, de ce qu’elle fait de bien ou de mal, est-ce que moi j’en parle ? Vous comprenez pas à un moment qu’une ex piquée dans son égo elle va continuer pendant des semaines et des semaines en attendant et en espérant que moi je réagisse pour faire un bad buzz, et vous vous rentrez dans ce jeu. Si je l’ai supprimée de partout, si j’ai fait tout ça c’est parce que j’ai compris qu’il n’y avait plus d’espoir pour qu’on ait une relation saine, pour qu’on puisse discuter comme des adultes, je l’ai compris donc ne me ramenez pas dans ça », a-t-il lâché.

Eux c’est sûr, ils risquent pas d’être meilleurs amis !