Bien qu’elle ait tenté de le retrouver dans « Les Princes et les Princesses de l’amour 3 », Léa Mary a réussi à retrouver Sebydaddy sur le tournage des « 10 Couples Parfaits 4 ». Seulement voilà, les deux fiancés viennent de se séparer comme l’a expliqué le grand frère de Bryan Boy. Explications.

Juste après avoir été éliminé par Sebydaddy dans les Princes de l’amour 7, Léa Mary s’est livrée sur leur relation. « C’est aujourd’hui que l’aventure se termine pour moi… C’était une incroyable expérience remplie d’émotions, et j’ai été heureuse de l’a vivre aux côtés de mon prince. Lui et moi nous sommes fréquentés pendant longtemps et avons eu une histoire passionnelle. On s’est aimé très fort, et encore aujourd’hui, mais on s’est aussi beaucoup détruits. Il est vrai que je n’ai pas toujours pris les bonnes décisions, c’est d’ailleurs pour ça qu’entre nous aujourd’hui c’est compliqué (…) Nous nous sommes revus à Miami après le tournage pendant quelques mois. Sachez tous que sous ses airs de showman se cache une personne avec un cœur immense. Il a tout donné pour que notre relation fonctionne. Notre histoire était sincère et je souhaite à toutes les femmes de trouver un homme comme lui. J’espère que notre présence dans cette aventure vous a plu ❤️ @sebydaddy« a-t-elle expliqué sur Instagram.

Et même s’ils se sont redonnés une chance depuis, c’est bel et bien fini. Celui qui a été menacé par un rugbyman a révélé dans sa story : « On s’est encore engueulé avec Léa Mary. On casse, on se remet ensemble, on casse, on se remet ensemble, on casse, on se remet ensemble, on se remet ensemble, on casse. Ça, c’est quand c’est la fin de la relation. Donc voilà, aujourd’hui, je m’estime célibataire et j’archive toutes les photos sur mon Instagram. On s’engueule tout le temps, elle est assez susceptible et moi je suis un peu fatigué en ce moment. Pourtant, j’ai pas vu ma famille et au moindre petit truc, elle me fait la gue*le et ça part ».

Reste à savoir si cette séparation est définitive ou pas !

