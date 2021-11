Cela fait maintenant plusieurs jours qu’Illan est dans la tourmente depuis qu’il est accusé d’agression sexuelle sur mineure. Mais coup de théâtre : Sebydaddy vient de demander pardon à ses proches après avoir menti sur son meilleur ami. STAR24 vous raconte tout.

Depuis les révélations d’Alix, Illan est au cœur d’un véritable scandale où il est accusé d’avoir abusé d’une mineure. D’ailleurs, Giuseppa a réagi à tout cela au point de subir les foudres d’Isabeau. De son côté, le principal concerné a brisé le silence et a donné sa version des faits concernant cette fameuse sextape et a déclaré: Les deux filles sont deux copines que je connaissais depuis longtemps, il y en a une qui avait 22 ans et l’autre 24 ans, a-t-il développé. On sortait d’une boîte de nuit à Lyon avec Seb, il était avec l’une et moi avec l’autre, nous étions allés chez elles. Sur cette vidéo, nous étions en train de jouer et de nous amuser. Ce sont des amies. […] Elles étaient majeures et nous avions baisé, c’est tout ». D’ailleurs, il en aurait reparlé avec Sebydaddy qui a réclamé un combat à Booba dont il a assuré ne pas avoir connaissance de l’existence de cette fameuse vidéo.

Sebydaddy demande pardon après avoir menti sur Illan

Seulement voilà, après avoir pris la défense de l’ancien colocataire de Milla Jasmine, Sebydaddy est passé aux aveux : il a menti. D’ailleurs, il a demandé pardon aux proches d‘Illan et a déclaré: « J’ai fait de la me*rde. Illan c’était mon pire ennemi, oui je lui mettais des bâtons dans les roues et lui m’en mettait aussi. Sauf que ces rumeurs ont pris des proportions de dingue. J’ai montré des s*xtapes d’Illan avec des filles majeures, mais ce ne sont pas des vidéos où il viole des femmes. Je connais sa mère et son père qui sont des gens incroyables et ils ne méritent pas d’être harcelé tous les jours parce que ‘l’ancien pire ennemi a lancé des fausses rumeurs en faisant croire certaines choses à des gens’ ».

💥Affaire #Illan : Le candidat @Sebydaddy avoue avoir lancé de fausses rumeurs avec la « sextape » et demande pardon aux proches d’Illan. pic.twitter.com/ricMK9TFvd — Yassine Khelfa (@Yassine_Khelfa) November 21, 2021

Qu’en pensez-vous ?