Si vous suivez Sebydaddy, vous êtes déjà tombé(e)s sur ses storys qui sont dignes de grands scénarios. En effet, le candidat de télé-réalité adore se mettre en scène et piquer Booba par exemple. Grand fan de Snapchat, il a décidé de se lancer dans un nouveau projet et il est plutôt bien accompagné. STAR24 vous raconte tout.

Sebydaddy et Léa Mary filent désormais le parfait amour mais ils reviennent de loin. Il y a encore quelques semaines, le jeune homme annonçait leur rupture définitive. Ainsi, il avait écrit sur Instagram: « Une page se tourne. Léa Mary et moi sommes séparés et je pense qu’il n’y aura aucun retour en arrière (…) Je te remercie Léa pour tous ces bons moments passés ensemble, tous ces beaux voyages et tout ces fous rires à tes côtés. Cette année a été pour moi l’une des plus belles car tu as su illuminer mes journées dans les pires comme les meilleurs moments ».

Mais aujourd’hui, si celui qui a été menacé par un rugbyman parle d’amour ce n’est pas pour lui… mais pour son petit frère Bryan Boy. En effet, Sebydaddy compte lancer sa nouvelle émission signée Snapchat où il poste régulièrement de longues storys hilarantes. C’est sur son compte Instagram accompagné de Léa Mary, l’ex de Dita Istrefi et du rappeur Dinor RT qu’il a fait l’annonce suivante : « Bienvenue à Snap Love, le plus grand événement de rencontre sur Snapchat France ! Suivez cette aventure sur mon Snapchat ». Sur la photo, on peut voir plusieurs photos de jeunes femmes à leur table. On peut donc comprendre qu’il s’agit de sa version remixée des Princes et des Princesses de l’amour qu’il connaît par cœur pour avoir été à la fois Prince mais également prétendant.

On pourra bientôt suivre l’émission depuis le fameux réseau social. Qu’en pensez-vous ? Bryan réussira-t-il à oublier son ex ?

