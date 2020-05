Dans quelques semaines, Sebydaddy sera de retour sur les écrans grâce à la quatrième saison des « 10 Couples Parfaits ». Lors de ce tournage, il s’est même rabiboché avec Léa Mary. Toujours à Dubaï avec sa chérie, le jeune homme a eu la mauvaise surprise d’être harcelé et menacé par un rugbyman. Explications.

C’est toujours l’amour fou entre Sebydaddy et Léa Mary. Actuellement confinés à Dubaï, ils partagent leur quotidien et font bien rire les internautes avec leurs publications Instagram et Tik Tok. Si sa communauté grandit de jour en jour, le grand frère de Bryan Boy a eu un petit désagrément récemment. C’est ce qu’il a expliqué sur Snapchat: « Vous savez que je suis un grand fan de l’équipe de France de football et de rugby. Mais j’ai été choqué, car un de mes plus gros haters vient de l’équipe de France de rugby. Il me harcèle tous les jours et me menace ! Je vous montre les messages, c’est choquant ! Ce compte Instagram Damian Penaud, c’est un joueur de l’équipe de France, il est super connu. Il m’insulte tous les jours depuis 2019 : ‘Tu veux une médaille blaireau ?’, ‘L’humilité tu connais ? C O C U’, ‘T’es à dégueuler' ».

Dans les vocaux du sportif, on a pu entendre les messages suivants: « T’es pas drôle, boulet ! T’es un bon blaireau ! Ta copine, c’est une horreur frérot ! Elle est à dégueuler (…) Tu sais quoi, je suis sûr qu’un jour on se croisera et on verra si tu feras le mariole. Ça arrivera mon poulet, prépare-toi ! (…) Tu fais l’américain alors que tu es une pauvre m*rde. Tu me fais dégueuler. Tu t’inventes une vie ! J’espère qu’un jour tu n’auras pas la malchance de me croiser, car ça peut faire des dégâts ! ».

Et s’il aime rire de tout, Sebydaddy a vite déchanté. Le boyfriend de Léa Mary poursuit: « Un jour, il va m’attraper et me défoncer ! J’ai un peu peur… Je ne sais pas quoi faire, mais ça va trop loin ». Espérons que cela va se calmer !

