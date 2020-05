Après avoir été révélée dans « Les Princes de l’amour 7 » où elle a tenté de reconquérir son ex, Léa Mary a retrouvé Sebydaddy dans une autre aventure. Et c’est sur le tournage des « 10 Couples Parfaits 4 » que les deux candidats ont réussi à trouver un terrain d’entente avant de finalement se redonner une chance et de se fiancer. Mais où en sont-ils aujourd’hui ? STAR24 vous en dit plus.

Il y a quelques semaines, Léa Mary se confiait au cours d’une interview exclusive accordée à STAR24. Dans celle-ci, elle revenait sur les propos d’Illan qui affirmait qu’elle avait fait un pacte avec Sebydaddy. Ce à quoi, elle a répondu en nous révélant: « Je n’ai pas vu cette story, Seb non plus. On ne regarde pas ses storys (…) Si on avait fait un pacte on serait repartis ensemble, il me semble que ce serait plus logique que de me renvoyer dans un van (…) Je n’ai pas fait un pacte avec mon ex pour qu’il galoche dix fois une blonde devant moi ».

Quelques mois plus tard, Sebydaddy et Léa Mary se sont finalement remis ensemble sur le tournage des 10 Couples Parfaits 4. Ne voulant pas être trop loin l’un de l’autre à cause du confinement, les deux tourtereaux ont décidé de s’envoler vers Dubaï où ils sont toujours actuellement. D’ailleurs, pour ceux qui se demandent si le couple électrique a survécu à tout cela: sachez que la réponse est OUI. C’est du moins ce qu’a prouvé le grand frère de Bryan Boy en postant une photo très romantique où il embrasse sa chérie dans une piscine sur Instagram.

Un cliché qui n’a laissé personne indifférent. Ainsi, le jeune homme a reçu des commentaires tels que: « Couples goals 💖😍😍😍😍« . Mais aussi: « Que du love 💪🏻« . Ou encore « vous êtes trop beaux ensemble ».

Aucun doute, le duo est validé !

