L’année 2019 n’a pas été de tout repos pour Selena Gomez. Sachant que l’année précédente a été difficile. Entre sa rupture avec Justin Bieber ou encore ses problèmes de santé, la chanteuse a mis du temps à sortir la tête hors de l’eau. De retour dans les bacs, elle vient de se livrer sur sa vie sentimentale. STAR24 vous raconte tout.

Alors que des rumeurs de guerre avec Hailey Baldwin circulent sur la Toile, tout semble aller comme sur des roulettes entre le mannequin et Selena Gomez. Tout aurait commencé à cause de certains morceaux figurant dans son dernier opus. En effet, elle y évoque à plusieurs reprises sa relation passée et sa rupture avec Justin Bieber. De quoi rendre sa femme folle de rage.



Au cours d’une interview accordée à Kiss FM UK, Selena Gomez a raconté le jour où elle a dévoilé son clip « Lose You to Love Me » à son amie Taylor Swift. « C’était une des expériences les plus cool parce que je suis amie avec elle depuis plus de 10 ans et j’adore sa famille. Elle a lancé la vidéo et elle et sa mère ont commencé à pleurer. Que des pleurs… Ça va me faire pleurer de repenser à ceci parce qu’elles ont fait ce voyage avec moi intimement, et elles pleuraient parce qu’elles étaient si fières de moi, entrant dans une nouvelle étape de ma vie, en n’incluant pas les choses horribles… L’abus, le chaos émotionnel », a confié la jeune femme.

La belle brune a ensuite ajouté: « C’était comme si j’avais ressenti un soulagement et de la voir elle et sa mère ressentir cela, c’était très doux. C’est comme une soeur plus âgée et une tante fières de leur amie. C’était génial d’avoir des gens que j’aime voir la chose comme ça ». Des confidences touchantes de Selena Gomez qui semblent prouver qu’elle va mieux.

