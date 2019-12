Si beaucoup de fans des Jelena rêvaient de les revoir ensemble malgré les fiançailles de Justin Bieber avec Hailey Baldwin puis le mariage, c’est bel et bien terminé avec Selena Gomez. D’ailleurs, la jeune femme vient de faire son retour en force musicalement parlant.

Après avoir connu une période difficile où elle a tout mis en pause, Selena Gomez a enfin sorti la tête hors de l’eau. De ce fait, la jeune femme a sorti un nouvel album où elle fait plusieurs références à son ex Justin Bieber et à la rupture. Dans Lost You to love me, la belle brune chante: « « Tu m’as promis le monde et j’y ai cru ». « Tu m’as abandonnée et maintenant ça se voit, en 2 mois tu nous as remplacés, comme si c’était facile, tu m’as fait croire que je le méritais, en pleine guérison (…) On s’y jette toujours aveuglément. J’ai vu les signes et je les ai ignorés. Je me suis donnée entièrement et ils le savent. Tu m’avais promis le monde. J’avais besoin de te perdre pour m’aimer (…) et maintenant le chapitre est fermé et terminé (…) Et maintenant c’est adieu, adieu à nous ».



Ou encore, l’ex de Justin Bieber raconte dans Look at Her now: « Ils tombèrent amoureux lors d’un été. Un petit peu trop précipitamment pour chacun d’entre eux (…) Ça semblait bien jusqu’à ce que ça ne le soit plus (…) C’était son vrai premier amour. Pour lui aussi, jusqu’à ce qu’il en ait d’autres. Oh Dieu, quand elle le découvrit, la confiance s’est évaporée (…) Bien sûr qu’elle était triste. Mais à présent elle est heureuse d’avoir évité une balle. Ça a pris de nombreuses années pour absorber toutes ces larmes ». « Elle sait qu’elle retrouvera l’amour. Seulement si elle le veut (…) Aller au plus haut après être partie du plus bas ».

Pas si que cela plaise à Hailey Baldwin qui a pourtant mis fin aux rumeurs de guerre.

