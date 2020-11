Il y a quelques mois, Selena Gomez connaissait une sacrée descente aux enfers à cause da dépression. Mais tout cela est désormais derrière la chanteuse. Interrogée à ce sujet, l’ancienne amie de Demi Lovato s’est livrée comme jamais. STAR24 vous raconte tout.

Selena Gomez revient de loin. Entre ses problèmes de santé puis sa dépression, la belle brune a su faire un retour réussi dans les bacs. Au cours d’une interview accordée à Newsette aux côtés de sa maman Mandy Teefey, celle qui s’est livrée sur sa rupture avec Justin Bieber a raconté: « Je n’ai pas honte. Je me sens mieux et je sens que je peux comprendre beaucoup de choses maintenant. Je sens que pouvoir être moi-même est quelque chose de vraiment difficile, et j’ai dû travailler là-dessus. Maintenant, quand je suis sur le plateau, dans un film ou une émission de télévision, ou que je travaille sur de la musique, j’ai l’impression que le simple fait d’être moi-même est un tel cadeau. Une fois que j’ai commencé à le faire et que j’ai vu les récompenses après, je me suis dit : ‘Oh, j’ai pris cette décision, et je suis vraiment contente ! Je me sens plus libre quand je ne suis que moi-même«

Avant de poursuivre: « Rien de ce que je fais maintenant n’aurait découlé de la mentalité que j’avais auparavant (…) La plus grande chose jamais faite dans ma musique était ‘Lose You to Love Me’… Je me souviens que j’ai eu un moment où je ne pouvais pas y croire, parce que le premier et le deuxième jour, les réactions étaient folles, et je me souviens que j’ai souri et je me suis dit : ‘C’est pourquoi ça vaut le coup. Toutes ces années de confusion et d’être amoureuse, et tout ça… Et j’en ai fait table rase.’ Et ce n’était même pas parce que tout le monde l’aimait, c’était juste une prise de conscience de la raison pour laquelle j’ai traversé tout ce que j’ai vécu ».

Des confidences qui devraient rassurer les fans de celle qui n’a pas été détruite par l’amour.

