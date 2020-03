Il y a quelques semaines, Netflix dévoilait la deuxième saison de « Sex Education ». Dans cette série figure Aimee Lou Wood qui est l’une des stars du programme. Durant longtemps, la jeune femme n’a pas été en accord avec son apparence et a été plutôt dure avec elle-même. STAR24 vous révèle pourquoi…

Aimee Lou Wood est l’une des stars du programme Sex Education. D’ailleurs, elle n’aurait jamais imaginé décrocher un rôle dans la série. Lors d’une interview accordée à Glamour Magazine, elle a avoué que cela lui avait permis d’assumer son corps notamment grâce aux scènes intimes. La belle blonde raconte: « Je n’aurais jamais pensé être capable de faire ça. J’ai souffert de dysmorphie corporelle toute ma vie. Je me rappelle, avant ma première scène de sexe, je me suis dit « Okay, je vais commencer à manger de la salade tous les jours » et je ne l’ai pas fait. J’étais à un tournant, prenant la décision de me dire « en fait, je ne vais pas altérer l’image de mon corps avant cette scène parce que c’est ce à quoi ressemble mon corps. » Ça m’a beaucoup aidé parce que je suis le genre de fille à une fête au bord de la piscine, qui dirait « Je vais porter un t-shirt ». »

« Même quand j’étais la plus mince, j’étais toujours terrifiée de montrer des parties de mon corps que je ne pensais pas parfaites. C’est encore une dure bataille parce que je tombe encore sur des photos et je me dis « Ok, ce n’était pas un angle flatteur », mais après, je me dis « NON! ». Je m’entraine à penser autrement et à avoir une approche positive plutôt que négative, parce que c’était ma réaction pendant plusieurs années de juste me réprimander. Quand j’y repense maintenant, j’étais si dure avec moi-même. J’écrivais « grosse » sur mon miroir, quand j’étais plus jeune, au rouge à lèvres pour que chaque jour je le vois et je me dise « Okay, rappelle-toi juste que c’est ce que tu es », a ajouté Aimee Lou Wood.

Aujourd’hui, tout va mieux et heureusement !

