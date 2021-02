Sexion d’Assaut : le nouvel album finalement annulé ? Black M confirme

Il y a quelques mois, Gims officialisait le retour de la Sexion d’Assaut. Alors qu’un concert exceptionnel va avoir lieu fin 2021, les fans se demandent où en est leur nouvel album. Black M a donné la réponse lors d’une récente interview. STAR24 vous raconte tout.

Plus de quatre ans après les dernières actualités de la Sexion D’Assaut, le groupe va enfin faire son grand retour. Au cours d’une interview accordée à Konbini, Gims est revenu sur la meilleure période du rap selon lui: « Les 2000 aujourd’hui, les gamins et les gamines, ils connaissent la Sexion de nom, ils nous voient, je pense comme un peu les Beatles. Il faut rester dans notre truc on a absolument rien à prouver à la nouvelle génération, il ne faut pas rentrer dans un truc où : ouais il faut que les petits me connaissent, non non non, les petits n’ont pas à me connaître moi j’ai fait mon histoire j’ai fait mon truc vous avez raté cette partie-là et c’est dommage pour vous (…) C’est dommage les petits, parce que vous avez raté la plus belle époque de l’histoire du rap français ».

Face aux rumeurs d’un nouvel album, Black M qui avait pété les plombs sur Twitter a enfin mis fin au suspens au micro de nos confrères de NRJ. « Y en a beaucoup qui pensent qu’on a annoncé l’album mais pour l’instant on n’a pas annoncé l’album. Pour l’instant on est arrivé pour dire qu’on fait un…On revient sur scène. Après je ne vais pas mentir non plus on a fait du studio. Mais là on veut revenir sur la scène, nous faire kiffer et faire kiffer les premiers fans » a-t-il répondu. Voilà qui a le mérite d’être clair.

En tout cas, ce qui est sûr c’est que les membres de la Sexion d’Assaut vont revenir sur scène.