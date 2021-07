Sex/Life : Sarah Shahi en couple avec l’un des acteurs de la série !

Disponible sur Netflix depuis fin juin, la série « Sex/Life » fait un véritable carton. D’ailleurs, ceux qui ont aimé 365 Dni risque d’apprécier ce programme également. Pour ceux qui ont déjà fini les épisodes, sachez que Sarah Shahi est désormais en couple avec l’un des acteurs de la série. Découvrez de qui il s’agit !

Coup de foudre à Hollywood ou plutôt…à New-York. Sarah Shahi a été choisie pour incarner Billie, une jeune maman qui se retrouve chamboulée dans sa vie de famille lorsque son ex avec qui elle a eu une relation passionnelle croise de nouveau son chemin.

Mais dans la vraie vie, ce tournage a également changé le quotidien de Sarah Shahi. Au l’occasion de l’anniversaire d‘Adam Demos alias Brad avec qui elle a officialisé le 31 décembre 2020, l’actrice lui a fait la plus belle des déclarations puisque l’on a pu lire sur Instagram: « Je ne sais pas exactement comment deux personnes de part et d’autre du monde pourraient avoir plus en commun, étaient censées se rencontrer, étaient censées être ensemble. Mais je sais que j’ai rencontré mon âme sœur. Je sais que j’ai trouvé mon éternité. Je sais que je n’ai jamais aimé plus profondément, plus fort, plus férocement. Je sais que je lui suis trop reconnaissant. Je sais que je l’ai aimé pendant mille vies auparavant et que je l’aimerai encore mille vies. Joyeux anniversaire mon bébé ❤️ ».

C’est au micro de People Magazine que la jeune femme a révélé comment a eu lieu leur coup de foudre. « J’ai dit : ‘Eh bien, il est canon’. Quand j’ai rencontré Adam pour la première fois, j’ai été vraiment époustouflée par lui (…) Nous nous sommes rencontrés dans la loge de maquillage et nous nous sommes entendus instantanément. Nous avions exactement les mêmes goûts en musique, pour le whisky et les tequilas. J’ai vraiment été époustouflée par lui en tant que personne et tout ce que je savais, c’est que j’en voulais plus ».

Et pour un petit peu plus de romantisme, voici l’anecdote qu’elle a livré à Oprah Magazine: « Je me souviens que j’étais assise entre Mike Vogel et Adam. J’avais froid, alors Adam m’a donné sa veste, une chose dans laquelle mettre mes mains. Nous avons eu une alchimie instantanée. À partir du moment où nous nous sommes dit bonjour, il y avait cette convivialité ».

Comme c'est mignon…