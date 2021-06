Avis aux personnes qui ont apprécié le film « 365 Dni », Netflix a dévoilé sa toute nouvelle série torride baptisé « Sex/Life » ce vendredi 25 juin 2021. Sarah Shahi s’est laissée aller à quelques confidences au sujet du tournage des scènes hot du programme. Ambiance !

A l’instar de la série polonaise Sexify ou encore Elite et Sex Education qui sont très calienté, ce programme a de quoi ravir pas mal d’amateurs de ce genre d’histoires. Pour ceux qui n’ont pas encore commencer l’histoire, celle-ci est centrée sur Billie. Cette dernière est mère au foyer. Tout bascule le jour où son mari parfait Cooper découvre le journal intime de sa femme qui a y relate ses expériences passées avec son ex Brad. Lorsqu’il revient dans sa vie, elle se retrouve dans un triangle amoureux malgré elle.

Sex/Life : comment Sarah Shahi s’est préparée pour les scènes intimes ?

En ce qui concerne les scènes intimes, Sarah Shahi n’a pas franchement vécu les meilleurs moments de sa vie en étant dans le plus simple appareil devant les caméras. L’interprète de Billie a ainsi confié au micro de Haute Living : « Les scènes de sexe sont toujours très stressantes. Je veux dire, j’étais tremblante plus souvent que le contraire (…) J’étais une boule de nerf car c’est un rôle chargé d’émotion et il y a un certain nombre de scènes nues et de scènes de sexe en plus des scènes émouvantes« .

Pour se préparer à cela, Sarah Shahi et ses partenaires ont travaillé avec une coordinatrice d’intimité. Cela l’a beaucoup aidée. Elle poursuit: « Nous pouvions dire : ‘D’accord, tu sais, ça ne me dérange pas si tu touches le côté gauche de mon sein mais je ne veux pas que tu mettes toute ta main sur mes seins’ (…) Nous avons eu des conversations très sérieuses. Pour moi, il y avait des détails super importants auxquels il fallait que je fasse attention avec chaque homme avec qui j’ai partagé des scènes intimes (…) Faire attention aux détails m’a permis d’être plus focus sur la prestation, sur l’histoire et moins focalisée sur le fait que j’étais nue devant au moins 75 personnes ».

