Il y a quelques mois, Shanna Kress participait à « La Villa des cœurs brisés 5 ». Résidant à Miami, celle qui aurait un crush sur l’ex de Sarah Lopez a même failli être expulsée à cause de son ancien manager. Mais que s’est-il passé ? La jeune femme a donné tous les détails de cette mésaventure au micro de Gossip Room. STAR24 vous raconte tout.

Shanna Kress a failli finir expulser des Etats Unis. Cela fait plus de deux ans que la jeune femme a quitté la France pour se concentrer sur sa carrière musicale et vivre l’american dream. « Je travaillais avec quelqu’un dans la musique. En gros pour être aux Etats Unis, tu es obligé d’avoir un visa. Et en gros, je ne l’ai pas raconté sur les réseaux sociaux parce que j’étais vraiment mal. Je me fais arrêter par la douane, il était 16 heures. On me demande d’aller dans un bureau spécial, j’ai attendu jusqu’à une heure du matin », a révélé l’ancienne BFF de Kim Glow au micro de Gossip Room !

Puis, la belle brune a ajouté: « Je me suis retrouvée avec la police, qui ont commencé à me questionner et qui m’ont dit que je n’avais plus de visa. Je n’ai pas compris. Ce qu’il s’est passé c’est que ma manageuse a appelé les autorités ici et elle a appelé l’immigration de ce uqe j’ai compris. Elle a dit qu’elle ne voulait plus travailler avec moi parce que j’étais une personne suicidaire qui prenait de la drogue. J’étais quelqu’un de très mauvais et qui fait des histoires aux Etats Unis (…) J’étais seule (…) Je pleurais toutes les larmes de mon corps (…) Le policier a été tellement gentil (…) Il m’a laissé rentré chez moi (….) Je suis restée une semaine en dépression chez moi ».

Plus de peur que de mal, Shanna Kress qui ne veut plus entendre parler de Ayoub a pu rester chez elle !

