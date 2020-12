Lors de sa participation à la Villa des cœurs brisés 5, Shanna Kress s’est livrée comme jamais et a montré qui était vraiment Alicia. Puis, elle a sorti un livre retraçant son chemin. Aujourd’hui, tout va pour le mieux et la chérie de Jonathan Matijas a décidé de partager sa progression à travers sa dernière vidéo.

En avril 2018, Shanna Kress a tenté de mettre fin à ses jours. Mais c’est en septembre 2020 après son coaching avec Lucie Mariotti et une grosse thérapie que la jeune femme a décidé de se reprendre en main. Celle qui est en froid avec Nathanya raconte d’abord en larmes dans le début de sa vidéo: « Mes émotions prennent le dessus (…) Je suis incontrôlable (…) C’est horrible (…) J’ai envie de me faire du mal (…) Je vais me mettre dans le noir, je vais boire de l’alcool et je vais me mutilation (…) C’est ce qui me permet de faire sortir du mal (…) Je ne suis pas fière de ça (…) J’en ai marre d’être comme ça, je ne supporte plus d’être dans l’hystérie (…) J’ai fait une réelle tentative (…) La notoriété m’a détruite (…) Je ne veux plus vivre ça (…) J’arrête de boire de l’alcool, j’évite de sortir et de rencontrer des hommes tant que je ne me sens pas mieux ».

Après avoir dévoilé son évolution mois par mois, Shanna Kress s’est filmée il y a quelques jours de cela et a confirmé qu’elle était heureuse et que cela se ressentait dans son histoire avec Jonathan Matijas. « Je n’ai plus de crise comme avant, je ne suis plus dans l’hystérie. Je ne suis plus dans les pleurs. Tout ce que j’ai fait, ça m’a vraiment servie à refermer des plaies qui étaient ouvertes (…) Ce n’est pas facile de se montrer (…) Je n’ai pas honte, ça faisait partie de moi (…) Je suis une personne comme vous (…) C’est possible de changer (…) Aujourd’hui, j’ai tous les jours le sourire (…) Je suis en paix avec moi-même » a-t-elle révélé.

En tout cas, Shanna Kress a enfin le sourire et cela fait plaisir.

