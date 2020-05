Cela fait maintenant trois ans que Jessica Thivenin et Thibault Garcia filent le parfait amour. Mais avant cela, il a longtemps été en couple avec Shanna Kress qui en a brièvement parlé dans son autobiographie. Face à la rediffusion de leur mariage dans « Les Anges de la télé-réalité 7 », les anciens tourtereaux ont réagi. STAR24 vous dévoile tout.

Alors que la rediffusion des Marseillais a beaucoup fait parler, c’est au tour de Thibault Garcia de refaire face à son passé avec la rediffusion des Anges 7 sur NRJ12. Alors que Jessica Thivenin lui a lâché: « Alors chéri, on se marie à la télé avec une autre que moi ?« . Ce à quoi, il a répondu: « Ah oui, on ne me respecte pas. De toutes les émissions que j’ai faites, ils auraient pu en mettre une où je ne me marie pas« . Face à la réaction de son ex quelque peu agacé, Shanna Kress a également pris la parole à ce sujet.

Ainsi, celle qui a été clashée par son ex Ayoub a lâché: « Je n’ai pas trop compris en fait. Quand on fait de la télé, on signe des contrats et ce sont les diffuseurs et les productions qui décident ce qu’ils veulent repasser (…) Que Thibault dise qu’on ne le respecte pas de repasser cette saison, ça m’a un peu… Enfin, c’est quelque chose qu’on a vécu à cette époque-là et on était bien. C’est juste le passé et aujourd’hui, chacun fait sa vie. Je trouve ça juste dommage d’employer des mots comme ça (…) Ils sont mariés et ils ont un enfant, revoir des trucs comme ça, tu n’as pas spécialement envie. Mais, c’est la vie. C’est ce qui s’est passé ». En effet, la réaction de ce dernier n’a pas été très cool.

Reste à savoir si Shanna Kress qui a fait son retour musical va avoir des excuses du principal concerné.

