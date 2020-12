Cela fait maintenant plusieurs semaines que Shanna Kress est passée de la dépression au bonheur absolu grâce à Jonathan Matijas. Il y a quelques heures, la jeune femme a fait un test de grossesse et se livre à ce sujet. STAR24 vous raconte tout.

Shanna Kress a récemment fêté les fêtes de fin d’année avec ses proches et son chéri. Elle a même rencontré la maman de Jonathan Matijas. Mais aujourd’hui, c’est pour un autre sujet que la belle brune a pris la parole. En effet, la jeune femme a dû faire un test de grossesse après un retard de règles. Deux tests et une prise de sang plus tard, celle qui vit déjà avec son chéri a mis fin au suspens sur Snapchat.

Ainsi, l’ancienne candidate de La Villa des cœurs brisés 6 a expliqué: « On est passés à ça du bébé (…) La semaine dernière, je n’ai pas été indisposée. Donc j’ai fait un test parce que c’était bizarre et une prise de sang qui est négative (…) On a gardé les tests, parce que c’est un souvenir. C’est mignon (…) On sait qu’on veut des enfants et qu’on les veut ensemble. Mais pas maintenant. Ça ne fait pas longtemps qu’on est ensemble ». Vous l’aurez compris, il ne s’agissait que d’une fausse alerte pour Shanna Kress et Jonathan Matijas. Même s’ils vivent ensemble et qu’ils évoquent déjà des projets d’avenir comme le fait de fonder une famille, il est encore trop tôt pour le jeune couple afin de franchir ce cap.

En tout cas, une chose est sûre : c’est bel et bien parti pour être du sérieux entre les deux tourtereaux qui s’étaient rapprochés lors du premier confinement. Pensez-vous qu’ils vont devenir parents prochainement ? Aimeriez-vous voir Shanna Kress et Jonathan Matijas dans une émission à deux ? Si oui, laquelle vous plairait le plus ?

