La semaine s’est terminée avec un détour au commissariat pour Shanna Kress. Le motif ? Celle qui été jugée instable par l’un de ses ex a récemment été menacée. Loin de se laisser faire, la jeune femme a décidé de porter plainte. STAR24 vous explique tout.

Il y a quelques jours, Shanna Kress ne cachait pas sa déception en découvrant les propos de son ex Thibault Garcia à cause de la rediffusion des Anges 7. De là, la belle brune a lâché sur Snapchat: « Je n’ai pas trop compris en fait. Quand on fait de la télé, on signe des contrats et ce sont les diffuseurs et les productions qui décident ce qu’ils veulent repasser (…) Que Thibault dise qu’on ne le respecte pas de repasser cette saison, ça m’a un peu… Enfin, c’est quelque chose qu’on a vécu à cette époque-là et on était bien. C’est juste le passé et aujourd’hui, chacun fait sa vie. Je trouve ça juste dommage d’employer des mots comme ça (…) Ils sont mariés et ils ont un enfant, revoir des trucs comme ça, tu n’as pas spécialement envie. Mais, c’est la vie. C’est ce qui s’est passé ».

Cette fois-ci, ce sont des menaces reçues qui l’ont poussée à prendre la parole. En effet, celle qui a eu des problèmes avec son ancienne mangeuse et a décidé de porter plainte au commissariat. Shanna Kress raconte: « Je suis au commissariat. Je ne vais pas vous raconter pourquoi, ni comment. Des fois je n’ai pas envie de raconter ma vie. Mais juste pour vous dire une chose… Si dans la vie, il vous arrive des choses et que vous avez peur d’en parler, il ne faut jamais avoir peur ! Il ne faut jamais avoir peur de personne, ni des représailles. Quoi qu’il puisse se passer, il y a la justice. Je sais que parfois, c’est dur et on a pas tout le temps justice. Mais il ne faut pas avoir peur quand quelqu’un vous fait peur ou vous menace ».

Bon courage à elle en tout cas !

