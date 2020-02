View this post on Instagram

Je n’ai pas les mots … Tu m’appelé “ma shounette” tu disais que tu été ma 2 eme maman … Je me rappelai toujours du cadeau que tu m’as fais pour mes 25 ans … Je t’ai parlé il ya 2 semaines mais je ne pensais pas qu aujourd’hui je ne pourrais plus jamais te parler … Parfois les gens ne te comprenaient pas mais j’ai toujours su cette douleur que tu avais à l intérieur Ce combat que tu menais au quotidien ! On se ressemblait beaucoup c’est pour ça que je t’ai toujours comprise ❤️ Je me dis, depuis que j’ai appris la nouvelle, par ma maman qui t’aimait beaucoup aussi , pourquoi moi j’ai réussis à surmonter tous ça et pas toi …😔 Je me souviendrais toujours ce jour où tu été malade , je suis venue te voir et tu m’as dit “personne n est venu me voir ,a part toi” parce que personne ne te comprenait… mais j’avais compris … Tu m’as soutenu ces jours où j’étais mal ou j’ai faillis faire ces conneries, où parfois je les avaient déjà faites et je m’en veux parce que tu été là et malheuresement je n’ai pas été là à ce moment là… je ne savais pas …. 🥺 j habite loin Ce sont les seuls souvenir que j’ai de toi…. #iloveyou ❤️ une femme avec un grand cœur , avec le sourire même si ça n’allait pas , qui aimait tellement les animaux et avec des mains d artiste… tu me ressemblais tellement ❤️ Tu faisais partit des gens qui m aime pour qui je suis ❤️ Je t’ai rencontré il y a 10 ans et je ne t oublierai jamais ❤️ tu vas me manquer 🥺❤️ #sandrinettenetnet ❤️ @____casscass_ ❤️❤️