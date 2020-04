L’année dernière, Shay dévoilait son album « Antidote » qui a fait un carton. En même temps, depuis son badbuzz, ses fans n’attendaient que ça. Mais depuis, c’est le silence radio. A part quelques selfies, la jeune femme ne semble pas vouloir nous offrir de nouvelles choses musicalement parlant pour le moment.

Cet été, Shay nous a fait vibrer grâce à son album Antidote. Celui-ci comportait même le très calienté et ambiançant morceau avec Niska. En dehors de sa musique, il y a un domaine dans lequel la Belge excelle : agiter à cause de son côté sexy. Et si elle a décidé d’en jouer c’est pour une bonne raison comme elle l’a révélé chez Clique: « Il s’agit d’arrêter de me préserver des autres, et de juste me montrer telle que je suis aussi. J’ai comme 2 personnalités : il y a la personne qu’on voit et la personne plus en profondeur (…) La personne que j’ai tendance à montrer, c’est la personne qu’on attend que je sois (…) Quand j’ai commencé la musique, on me disait souvent que j’étais trop sexy et qu’en France, c’était compliqué de se montrer dénudée. Puis j’ai vu le clip Libertine de Mylène Farmer. Elle a vendu quand même 30 millions d’albums, donc je me dis que c’est la preuve que non (…) e base, je suis une personne timide (…) Quand tu perds un peu tes moyens, que tu commences à bafouiller, les gens ont tendance à te voir comme quelqu’un de bête (…) Je suis un peu sociophobe ».

Ce mercredi 1er avril, Shay a redonné de ses nouvelles en postant une série de clichés super sexy sur Instagram accompagnés du message suivant: « J’pose ça là et j’m’enfuis avant qu’vous m’agressiez pour un nouveau son 🙄🏃🏽‍♀️ ». Et elle connait bien ses fans puisqu’elle a reçu des commentaires tels que : « ARRÊTE DE FAIRE DES MANIÈRES BALANCES DES SONS TATTEND QUOI ? », « t magnifique mais commence à sortir des sons aussi 🥺🥺 » et « On veut un nouveau son 🥺❤️ ».

