Surprise ! C’est non sans émotions que Shera Kerienski a annoncé qu’elle et son chéri attendaient son premier enfant. Et c’est par le biais d’une adorable vidéo que l’influenceuse de 28 ans a dévoilé son babybump et c’est terriblement adorable. STAR24 vous raconte tout.

Shera Kerienski en a fait du chemin depuis sa première vidéo Youtube datant de 2013. Et c’est donc sans surprise que celle qui a été déçue de son expérience de chroniqueuse dans TPMP n’a aucun secret pour sa communauté. Alors forcément, lorsque la jeune femme a trouvé chaussure à son pied, elle n’avait pas hésité à partager son bonheur en présentant Raphael avec ses fans. Mais aujourd’hui, c’est pour une toute autre raison qu’elle a décidé de prendre la parole puisqu’elle vient d’annoncer sa première grossesse dans une très belle vidéo.

Shera annonce sa grossesse surprise dans une vidéo romantique

Folle de joie, l’influenceuse de 28 ans qui a été menacée de mort au point de devoir prendre des mesures radicales a également posté une photo sur Instagram pour remercier ses fans pour leurs gentils messages. « Merci du plus profond de nos coeurs pour tout l’amour que vous nous offrez suite à l’annonce la plus importante de notre vie 🤍 Et oui ce n’est plus un secret, nous attendons bel et bien notre premier enfant 🤍✨ Je n’arrive pas à croire que je vous l’annonce enfin, nous qui sommes si pudiques, le partager avec vous est un pur bonheur et un soulagement (je l’ai bien caché haha). Alors merci encore une fois pour vos messages plein de bienveillance et de respect, j’ai la meilleure communauté au monde » a déclaré Shera.

En tout cas, Shera est ravissante et ce bonheur fait plaisir à voir. Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre qu’elle nous en dévoile davantage à ce sujet étant donné que ce n’est plus un secret pour personne.