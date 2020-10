Shera Kerienski n’est plus un cœur à prendre depuis un moment déjà. Cela dit, la jeune femme a toujours entretenu le mystère de l’identité de l’heureux élu… jusqu’à sa dernière vidéo. En effet, la Youtubeuse et son chéri se sont livrés comme jamais pour le plus grand bonheur de ses followers.

Etre médiatisée réduit la vie privée. Shera Kerienski l’a bien compris. En effet, la Youtubeuse qui a été menacée de mort a toujours fait en sorte de garder l’identité de son boyfriend secrète. Cela dit, malgré ses efforts, les deux tourtereaux ont fin par être découverts. C’est pour cette raison que la belle brune qui a été déçue de son expérience dans Touche pas mon poste a décidé de faire une vidéo où l’on voit enfin le visage de Raph.

Et le moins que l’on puisse dire c’est que celle qui a pris la défense de Milla Jasmine a fait sensation auprès de ses followers avec son chéri. En effet, les followers de Shera Kerienski n’ont pas hésité à manifester leur joie et leur validation au sujet de son homme.

Ainsi, la jeune femme a pu recevoir des messages tels que: « On dit que les âmes sœurs se ressemblent comme des frères et soeurs mentalement et physiquement. C’est dingue les loulouennns🤩♡ ». Ou encore: « Mom Dieu mais vous êtes les mêmes personnes. Effectivement de vraies âmes sœurs ! » et « Que vous êtes Choux 💕 Honnêtement, ça ne me dérangeait en rien de ne pas voir son visage Je trouve ça dommage de ne pas respecter la vie privée des gens! Donc au final, malgré vous vous devez vous révéler et montrer Mr. Pas cool quoi ». Mais aussi: « ils vont vraiment bien ensemble c’est les mêmes esprits c’est ouf » et « Est ce qu’on en parle que raf a ecrit en rouge son prenom et en bleue shera PTNNN MAIS OUIIII CASSEZ LES SOIS DISANT CODES ROUGE FILLE BLEUE MEC🤮🤮franchement je l’aime dejaaaa 🥺❤️ », « VOUS ÊTES PTTTTTTNNNNNN DE DROOOOOOOOOLEEEEE JE MEURS VRMT RAF TROP DROOOOOOOOLEEEE ET HYPER SPONTANÉ MEILLEUR DUO ».

