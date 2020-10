La semaine dernière, Shy’m démarrait le weekend en annonçant une grosse nouvelle à ses fans : elle est enceinte de son premier enfant et il s’agit d’un petit garçon. Très émue, elle s’est livrée sur ce moment clé de sa vie en partageant une photo de son babybump.

A vos carnets bleus ! Shy’m a fêté son retour musical en annonçant sa grossesse. Au cours d’une interview accordée au Parisien, celle qui a été clashée par Damso est revenue sur ce secret bien gardé et a déclaré: « J’ai toujours été très pudique là-dessus. On parle assez de ma vie privée, surtout en se trompant beaucoup. Je n’avais pas envie qu’on s’immisce dans mon couple. Vivons heureux, vivons cachés (…) Les paroles lui sont destinées, bien qu’il ne soit pas encore né, il m’apaise. Dès son arrivée, je me suis sentie plus sereine ».

Shy’m a débuté la semaine en dévoilant une photo de son babybump tout en partageant ses premières impressions concernant son nouveau bonheur. Celle qui s’est livrée sur ses complexes a déclaré sur Instagram: « C’est bon le bonheur… Et de le partager avec vous le décuple. Plusieurs mois à réaliser, à vivre heureux et cachés, à repousser, à profiter jusqu’aux dernières rondeurs invisibles, à se demander quand et comment le dire. Jusqu’à l’évidence: SING IT !! Alors après plusieurs mois, me voilà, des dents, des grammes et des chansons en plus… 😄🥰 Vos messages me touchent du plus profond de mon être. « Heureuse » n’est pas assez. Il n’y a pas de mots, il y a juste des coups qui vous crient « Maman j’arrive !!!!! » et remplissent chaque partie oubliée de votre corps. Alors d’abord, merci pour l’accueil que vous faites à 𝗕𝗢𝗬, puis merci pour tous vos messages d’amour qu’on reçoit moi et notre petit boy. ON VA DANSER À ÇA !!! 🧬💜 ».

Comme c’est mignon !

