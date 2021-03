C’est dans le clip de son titre « BOY » que Shy’m a cassé Internet pour annoncer qu’elle était enceinte de son premier enfant. A l’occasion de la journée internationale des Droits des femmes, la chanteuse a fait de nouvelles révélations sur son rôle de maman. STAR24 vous dit tout.

Bien qu’elle reste discrète sur sa vie privée et l’heureux papa de son fils, Shy’m n’hésite pas à partager de nombreux moments de son nouveau quotidien avec ses fans qui en redemandent. D’ailleurs, elle n’avait pas hésiter à se livrer juste avant le jour J en écrivant: « C’est bon le bonheur… Et de le partager avec vous le décuple. Plusieurs mois à réaliser, à vivre heureux et cachés, à repousser, à profiter jusqu’aux dernières rondeurs invisibles, à se demander quand et comment le dire. Jusqu’à l’évidence: SING IT !! Alors après plusieurs mois, me voilà, des dents, des grammes et des chansons en plus… ?? Vos messages me touchent du plus profond de mon être. « Heureuse » n’est pas assez. Il n’y a pas de mots, il y a juste des coups qui vous crient « Maman j’arrive !!!!! » et remplissent chaque partie oubliée de votre corps. Alors d’abord, merci pour l’accueil que vous faites à ???, puis merci pour tous vos messages d’amour qu’on reçoit moi et notre petit boy. ON VA DANSER À ÇA !! ».

Shy’m rassurée d’avoir un fils : la raison va vous étonner

Shy’m est totalement gaga de son fils et elle l’a une nouvelle fois prouvé sur Instagram. Sous une photo d’elle nue et encore enceinte, celle qui aurait été copiée par Kim Kardashian a révélé être soulagée d’avoir un garçon et non une fille. Elle s’explique et raconte: « Parce que ce n’est pas normal d’avoir été rassurée d’attendre un petit mec plutôt qu’une petite nana. C’était un sentiment très personnel mais encré par une vie et des raisons universelles. Ce n’est pas simple d’être une fille, c’est un fait. D’être libre, forte, battante, résiliente, carriériste, amoureuse, vulnérable, avant gardiste, insaisissable, jeune, puis plus, différente, indépendante… d’être soi en dépit de tout. D’être soi avec légèreté, d’être soi sans être jugée, d’être soi en sécurité. J’ai beaucoup trop de respect et d’admiration (encore plus depuis ce gros ventre) pour toutes les femmes de cette terre et leurs combats. Merci à tous ces hommes qui savent aimer. ❤️ #8mars« .

Un joli message n’est-ce pas ?