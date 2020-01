L’Aide Mondiale ISC, association humanitaire créée par l’école de commerce ISC Paris, lance sa quatrième édition de Sing for am 4. Le 23 janvier prochain, de nombreux artistes s’associeront à leur combat pour la bonne cause sur la scène du Trabendo.

L’aide mondiale ISC est une association humanitaire fondée en 2001 par l’école de commerce ISC Paris. Elle défend la cause infantile dans le monde en particulier dans 5 pays : le Pérou, les Philippines, l’Indonésie, le Bénin et Madagascar. Elle participe également aux maraudes en France.

Chaque année, des bénévoles sont envoyés sur le terrain afin d’améliorer la qualité de vie des habitants et distribuer les vêtements collectés ainsi que des fournitures. Mais cela ne s’arrête pas là, ils parrainent les enfants pour leur offrir un an de scolarité. Une très belle cause qu’il finance notamment grâce à des événements comme « Sing for Am 4 ».

Pour cette quatrième édition en partenariat avec l’UNICEF, de nombreux artistes se sont liés à leur combat de manière bénévole comme Leta, Kaza, Bolemvn, Dj Leska, Jaymax ou encore N’Seven7 et Scridge qui a récemment dévoilé le clip de « Ghetto » avec Landy et Ayoub de la Villa 5. Ils se produiront sur la scène du Trabendo le 23 janvier prochain à partir de 19 heures.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Aide Mondiale ISC (@aide_mondiale) le 12 Janv. 2020 à 8 :59 PST

Les 20 euros d’entrée permettront à la fois de financer un an de scolarité à un enfant, un uniforme et fournitures scolaires ainsi qu’un kit sanitaire. Mais cela n’est pas tout. Cela servira également à les aider dans leur programme de rénovation de dispensaire au Bénin, la construction de nouvelles maisons aux Philippines mais également celle à la rénovation d’un orphelinat situé à Madagascar. Une belle façon d’allier musique, humanitaire et bonne cause. Alors pourquoi pas se joindre à nous en prenant votre billet dès à présent juste ICI. D’ailleurs, STAR24 sera également de la partie et soutient l’événement.

