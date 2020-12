Il y a quelques jours, Maeva Ghennam a balancé de lourdes révélations au sujet de la JLC Family après une altercation avec son ex Sissika. Toujours en froid, le chanteur a décidé de tacler de nouveau la candidate de télé-réalité. STAR24 vous donne tous les détails.

Depuis les graves révélations dévoilées par Maeva Ghennam, c’est compliqué entre Jazz et Laurent. Menacée par Sissika, la jeune femme a pris la parole et a déclaré: « J’ai préféré supprimer toute la story parce que ça me fait de la peine et ça me fait culpabiliser même si elle a voulu m’afficher en me faisant passer pour une tchoin ou une crasseuse. Je vous le dis, SisiK m’a filmée à mon insu ! Si t’avais balancé ça et que j’avais rien sur toi, on aurait fait comment ? ». Avant de poursuivre: « Depuis tout à l’heure, je ne suis pas bien. Je ne fais que pleurer ! Tout à l’heure, je vous ai dit que du bien de lui. Je vous ai dit que je ne m’étais jamais mêlée des histoires entre la JLC Family et mes amis pour lui, car c’est une personne qui comptait pour moi. Et là, je vois quoi ? Il m’a filmée sans mon autorisation. C’est grave ! C’est pire qu’un v*ol ! Je viens de tomber du 50ème étage ! Je lui faisais confiance ! Il m’a dit qu’il s’en foutait, qu’il était déjà allé en prison et qu’il était prêt à manger la gamelle pour ses amis ».

Mais Sissika ne compte pas laisser passer cela tout comme Maya Niiya qui a récemment menacé Maeva Ghennam pour soutenir Jazz. Il y a quelques heures, le meilleur ami de Laurent a posté une story où l’on voit le ciel accompagné du message suivant: « Ciel dégagé, comme mon ex ».

Bon et bien décidément, la guerre est loin d’être finie !

Il y a quelques jours, Maeva Ghennam a balancé de lourdes révélations au sujet de la JLC Family après une altercation avec son ex Sissika. Toujours en froid, le chanteur a décidé de tacler de nouveau la candidate de télé-réalité. STAR24 vous donne tous les détails.

Depuis les graves révélations dévoilées par Maeva Ghennam, c’est compliqué entre Jazz et Laurent. Menacée par Sissika, la jeune femme a pris la parole et a déclaré: « J’ai préféré supprimer toute la story parce que ça me fait de la peine et ça me fait culpabiliser même si elle a voulu m’afficher en me faisant passer pour une tchoin ou une crasseuse. Je vous le dis, SisiK m’a filmée à mon insu ! Si t’avais balancé ça et que j’avais rien sur toi, on aurait fait comment ? ». Avant de poursuivre: « Depuis tout à l’heure, je ne suis pas bien. Je ne fais que pleurer ! Tout à l’heure, je vous ai dit que du bien de lui. Je vous ai dit que je ne m’étais jamais mêlée des histoires entre la JLC Family et mes amis pour lui, car c’est une personne qui comptait pour moi. Et là, je vois quoi ? Il m’a filmée sans mon autorisation. C’est grave ! C’est pire qu’un v*ol ! Je viens de tomber du 50ème étage ! Je lui faisais confiance ! Il m’a dit qu’il s’en foutait, qu’il était déjà allé en prison et qu’il était prêt à manger la gamelle pour ses amis ».

Mais Sissika ne compte pas laisser passer cela tout comme Maya Niiya qui a récemment menacé Maeva Ghennam pour soutenir Jazz. Il y a quelques heures, le meilleur ami de Laurent a posté une story où l’on voit le ciel accompagné du message suivant: « Ciel dégagé, comme mon ex ».

Bon et bien décidément, la guerre est loin d’être finie !