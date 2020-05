Alors que Sissika a passé deux mois confiné avec toute la JLC Family, le jeune homme a pris une grande décision. En effet, il a décidé rentrer dans son appartement à Dubaï. Seulement voilà, cette décision a beaucoup déçu ses amis notamment Laurent qui s’est livré à cœur ouvert sur Snapchat. Explications.

La JLC Family et Sissika, c’est fini ? Jazz a récemment poussé un énorme coup de gueule sur les réseaux sociaux. En effet, elle reproche à celui qui s’est confié sur sa fille et la prison d’être parti pour… voir des femmes ! « Sissika est persuadé qu’il va pouvoir revenir et qu’il n’y aura pas de problèmes. Il n’a pas compris, je ne le laisserais pas revenir. C’est mort. Soit il revient tout de suite soit il ne revient pas avant 14 jours. En plus dans une semaine c’est mon anniversaire, dommage. Tout ça pour aller voir des go, il ne va pas être mon anniversaire (…) Il m’a déjà fait le coup pour l’anniversaire de Cayden (…) Il s’est fait arrêter par la Police (…) Ils ne sont jamais venus (…) ça m’ait resté en travers la gorge (…) Tout ça pour des meufs (…) Tant pis, ce n’est pas grave » a-t-elle lâché.

Laurent a lui aussi pris la parole à ce sujet et c’est plutôt violent: « Sissika c’est plus que mon frère (…) Le seul truc qui me gêne c’est qu’il est parti (…) Au quotidien, on se prive de plein de choses (…) on prend toutes les précautions contre le Coronavirus (…) Sissika, il est repart dans son appart, il va faire des bêtises (…) ça reste un charo (…) Ça me déçoit, j’ai l’impression qu’il n’arrive pas à se retenir pour nous (…) ça m’a blessé, je lui ai dis au revoir vite fait ».

Reste à savoir si Sissika qui s’est rapproché de Jordyn Woods va prendre la bonne décision.

