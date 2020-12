Produit abordable, il est facile à appliquer et révolutionnaire pour hydrater votre peau sèche. Il s’appelle le Slugging. Star24 vous le fait découvrir.

La Corée du Sud regorge de nouvelles techniques de beauté, et celle ci qui vient tout droit de la K-beauty permet de retrouver une peau douce et en bonne santé. Même si le mot Slugging provient du mot (slug) qui signifie limace en anglais, le terme est employé pour son aspect visqueux mais il s’agit d’ici de la vaseline. Le principe est simple : il suffit de s’enduire le visage de vaseline le soir avant d’avoir préalablement nettoyer sa peau. Après une bonne nuit réparatrice, il ne reste plus qu’à laver son visage à l’aide d’un savon doux, pour éliminer les excédents de vaseline. Au réveil la peau est lissée, et les sécheresses ont disparus !

Ce produit à la texture assez épaisse va former un bouclier protecteur et empêcher l’hydratation de la peau de s’échapper afin de la sceller et de maintenir les soins déjà appliqués sur l’épiderme. La vaseline est aussi efficace en guise d’anti-âge pour lutter contre les rides qui se forment quand la peau est sèche. Une routine idéale à faire les soirs d’hiver où la peau est plus particulièrement sensible et fragile. Cette technique fait fureur en ce moment sur Tik Tok où elle fait l’objet d’un Hashtag. Les adeptes de ce réseau social, se filment entrain d’appliquer cette fameuse gelée transparente sur leur visage.

Cependant, même si ce rituel beauté semble efficace il ne convient pas à tous les types de peaux et peut même vous procurer l’effet inverse. Même si il ne bouche pas les pores, et qu’il n’est pas dangereux pour l’épiderme il n’en reste pas moins que la gelée de Vaseline est un dérivé du pétrole. Néanmoins, si vous avez une peau à tendance acnéique ou qui secrète beaucoup de sébum, la vaseline ne sera pas faite pour vous. En effet, elle risque même de graisser votre peau et d’aggraver les problèmes en gardant dans sa couche les mauvaises germes.

Selon les experts dermatologues, la vaseline aurait même des vertus hypoallergéniques et serait adaptée aux peaux faisant de l’eczéma. En conclusion, avant d’utiliser ce rituel beauté miraculeux et au prix accessible, assurez vous qu’il convient à votre peau !

Myriam Oueld

Produit abordable, il est facile à appliquer et révolutionnaire pour hydrater votre peau sèche. Il s’appelle le Slugging. Star24 vous le fait découvrir.

La Corée du Sud regorge de nouvelles techniques de beauté, et celle ci qui vient tout droit de la K-beauty permet de retrouver une peau douce et en bonne santé. Même si le mot Slugging provient du mot (slug) qui signifie limace en anglais, le terme est employé pour son aspect visqueux mais il s’agit d’ici de la vaseline. Le principe est simple : il suffit de s’enduire le visage de vaseline le soir avant d’avoir préalablement nettoyer sa peau. Après une bonne nuit réparatrice, il ne reste plus qu’à laver son visage à l’aide d’un savon doux, pour éliminer les excédents de vaseline. Au réveil la peau est lissée, et les sécheresses ont disparus !

Ce produit à la texture assez épaisse va former un bouclier protecteur et empêcher l’hydratation de la peau de s’échapper afin de la sceller et de maintenir les soins déjà appliqués sur l’épiderme. La vaseline est aussi efficace en guise d’anti-âge pour lutter contre les rides qui se forment quand la peau est sèche. Une routine idéale à faire les soirs d’hiver où la peau est plus particulièrement sensible et fragile. Cette technique fait fureur en ce moment sur Tik Tok où elle fait l’objet d’un Hashtag. Les adeptes de ce réseau social, se filment entrain d’appliquer cette fameuse gelée transparente sur leur visage.

Cependant, même si ce rituel beauté semble efficace il ne convient pas à tous les types de peaux et peut même vous procurer l’effet inverse. Même si il ne bouche pas les pores, et qu’il n’est pas dangereux pour l’épiderme il n’en reste pas moins que la gelée de Vaseline est un dérivé du pétrole. Néanmoins, si vous avez une peau à tendance acnéique ou qui secrète beaucoup de sébum, la vaseline ne sera pas faite pour vous. En effet, elle risque même de graisser votre peau et d’aggraver les problèmes en gardant dans sa couche les mauvaises germes.

Selon les experts dermatologues, la vaseline aurait même des vertus hypoallergéniques et serait adaptée aux peaux faisant de l’eczéma. En conclusion, avant d’utiliser ce rituel beauté miraculeux et au prix accessible, assurez vous qu’il convient à votre peau !

Myriam Oueld