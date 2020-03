Ce vendredi 6 mars, Sneazzy a fait son retour dans les bacs avec son album « Nouvo mode ». A cette occasion, le rappeur a sorti le clip de « Zéro détail », son titre en featuring avec Nekfeu. Le hic ? Le duo a été plutôt virulent au moment de l’écriture. Depuis, une grosse polémique a éclaté sur la Toile. STAR24 vous explique tout.

Mais que s’est-il passé pour que Sneazzy et celui qui a fait un duo avec Dadju s’en prennent à des têtes de Skyrock ? « Les producteurs parlent de sexe à des mineurs comme Romano », il s’est carrément lâché sur un animateur télé« , a lâché l’artiste. Mais cela ne s’est pas arrêté là puisque les deux amis ont ensuite balancé dans une punchline « Les journalistes salissent l’islam, sont amateurs comme Pascal Praud (sal*pe) / Ça mérite une balle dans le cervelet (cervelet), le canon au fond de la bouche (la bouche) ». Pour ceux qui n’auraient pas la référence, Pascal Praud et son équipe font souvent scandale à cause de leurs sujets sensibles abordés dans l’émission L’heure des Pros (CNews). Comme par exemple lorsqu’ils évoquent les musulmans.

En écoutant ce morceau, un bon nombre d’internautes y a décelé des menaces de morts. Ainsi, des tweets contre Sneazzy et celui dont on a découvert la girlfriend ont été vus comme: « Apparemment, les petits gars de Mouv , radio de sevice public qui coûte une tonne avec ma redevance , ça ne vous dérange pas de relayer des menaces de mort vs Pascal Praud par ces deux rappeurs dont vous goûtez les paroles « bien travaillées ». Le CSA ?Qu’est ce que c’est CSA ? ». Ou encore « Sneazzy il a déconné ptn c’est chaud de dire que pascal praud est journaliste » et « Mdrrrr dans son couplet Sneazzy voulait juste faire un jeu de mot avec « amateur » et « Praud » et il est condamné sur le tribunal de Twitter pour menace de mort 😂 vous êtes des baisés #Nekfeu ».

Reste à savoir ce que cela va donner… Ont-ils abusé selon vous ?

Ce vendredi 6 mars, Sneazzy a fait son retour dans les bacs avec son album « Nouvo mode ». A cette occasion, le rappeur a sorti le clip de « Zéro détail », son titre en featuring avec Nekfeu. Le hic ? Le duo a été plutôt virulent au moment de l’écriture. Depuis, une grosse polémique a éclaté sur la Toile. STAR24 vous explique tout.

Mais que s’est-il passé pour que Sneazzy et celui qui a fait un duo avec Dadju s’en prennent à des têtes de Skyrock ? « Les producteurs parlent de sexe à des mineurs comme Romano », il s’est carrément lâché sur un animateur télé« , a lâché l’artiste. Mais cela ne s’est pas arrêté là puisque les deux amis ont ensuite balancé dans une punchline « Les journalistes salissent l’islam, sont amateurs comme Pascal Praud (sal*pe) / Ça mérite une balle dans le cervelet (cervelet), le canon au fond de la bouche (la bouche) ». Pour ceux qui n’auraient pas la référence, Pascal Praud et son équipe font souvent scandale à cause de leurs sujets sensibles abordés dans l’émission L’heure des Pros (CNews). Comme par exemple lorsqu’ils évoquent les musulmans.

En écoutant ce morceau, un bon nombre d’internautes y a décelé des menaces de morts. Ainsi, des tweets contre Sneazzy et celui dont on a découvert la girlfriend ont été vus comme: « Apparemment, les petits gars de Mouv , radio de sevice public qui coûte une tonne avec ma redevance , ça ne vous dérange pas de relayer des menaces de mort vs Pascal Praud par ces deux rappeurs dont vous goûtez les paroles « bien travaillées ». Le CSA ?Qu’est ce que c’est CSA ? ». Ou encore « Sneazzy il a déconné ptn c’est chaud de dire que pascal praud est journaliste » et « Mdrrrr dans son couplet Sneazzy voulait juste faire un jeu de mot avec « amateur » et « Praud » et il est condamné sur le tribunal de Twitter pour menace de mort 😂 vous êtes des baisés #Nekfeu ».

Reste à savoir ce que cela va donner… Ont-ils abusé selon vous ?