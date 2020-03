De la fiction à la vie réelle, il n’y a qu’un pas. Et Sophia Bush est bien placée pour en parler. Sur le tournage des Frères Scott, elle a trouvé l’amour auprès de son ex époux Chad Michael Murray… Mais aussi sa meilleure amie en la personne de Hilarie Burton qui l’était également dans la série. Comment ont-elles entretenu leur relation ? STAR24 vous raconte tout.

Bien que la série continue d’être diffusée malgré son arrêt, One Three Hill alias les Frères Scott manque à ses fans. Heureusement, ils peuvent suivre l’évolution de leurs acteurs préférés toujours très proches par le biais des réseaux sociaux. Et qui l’aurait cru, Sophia Bush et Hilarie Burton alias Brooke et Peyton, sont toujours copines dans la vraie vie.

« Nous avions tous ces dirigeants de sexe masculin qui nous disaient comment nous, adolescentes de sexe féminin, devions agir et ce que nous devions ressentir et nous avions toutes ces variables qui nous arrivaient en pleine face. Maintenant que nous sommes des femmes adultes, je pense que nous pouvons regarder en arrière, un peu comme Brooke et Peyton pourraient le faire, et se dire : « Nous avons survécu à des choses incroyables ensemble, non ? » Et c’est un sentiment fantastique ! « , a récemment confié Hilarie Burton au micro de Refinery 29. C’est donc sans grande surprise que sa BFF était présente à son mariage.

De son côté, Sophia Bush a fait un bon dans le passé en confiant récemment une anecdote d’elle et son amie pour Buzz Feed. « C’est un souvenir très particulier où je me revois aller dans un bar-restaurant de Wilmington qui était situé sur un toit avec Hilarie Burton qui restera ma sœur pour le restant de ma vie. Nous venions tout juste de fêter nos 21 ans et c’était la première fois que nous nous rendions dans un bar légalement. Rien que ça nous semblait incroyable. Nous avons commandé un cocktail, nous nous sommes assises et nous avons discuté. Nous avions l’impression d’être des grandes dames », s’est elle souvenue.

De la fiction à la vie réelle, il n’y a qu’un pas. Et Sophia Bush est bien placée pour en parler. Sur le tournage des Frères Scott, elle a trouvé l’amour auprès de son ex époux Chad Michael Murray… Mais aussi sa meilleure amie en la personne de Hilarie Burton qui l’était également dans la série. Comment ont-elles entretenu leur relation ? STAR24 vous raconte tout.

Bien que la série continue d’être diffusée malgré son arrêt, One Three Hill alias les Frères Scott manque à ses fans. Heureusement, ils peuvent suivre l’évolution de leurs acteurs préférés toujours très proches par le biais des réseaux sociaux. Et qui l’aurait cru, Sophia Bush et Hilarie Burton alias Brooke et Peyton, sont toujours copines dans la vraie vie.

« Nous avions tous ces dirigeants de sexe masculin qui nous disaient comment nous, adolescentes de sexe féminin, devions agir et ce que nous devions ressentir et nous avions toutes ces variables qui nous arrivaient en pleine face. Maintenant que nous sommes des femmes adultes, je pense que nous pouvons regarder en arrière, un peu comme Brooke et Peyton pourraient le faire, et se dire : « Nous avons survécu à des choses incroyables ensemble, non ? » Et c’est un sentiment fantastique ! « , a récemment confié Hilarie Burton au micro de Refinery 29. C’est donc sans grande surprise que sa BFF était présente à son mariage.

De son côté, Sophia Bush a fait un bon dans le passé en confiant récemment une anecdote d’elle et son amie pour Buzz Feed. « C’est un souvenir très particulier où je me revois aller dans un bar-restaurant de Wilmington qui était situé sur un toit avec Hilarie Burton qui restera ma sœur pour le restant de ma vie. Nous venions tout juste de fêter nos 21 ans et c’était la première fois que nous nous rendions dans un bar légalement. Rien que ça nous semblait incroyable. Nous avons commandé un cocktail, nous nous sommes assises et nous avons discuté. Nous avions l’impression d’être des grandes dames », s’est elle souvenue.