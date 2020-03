Sophie Turner et Joe Jonas filent le parfait amour depuis plusieurs années désormais. D’ailleurs, le couple de célébrités a passé un cap l’année dernière en se mariant à Las Vegas. Mais la jeune femme était loin de s’imaginer tout cela. En effet, elle détestait son chéri et son groupe lorsqu’elle était adolescente. STAR24 vous explique pourquoi.

Justin Bieber chantait « Never say never ». Hé bien, c’est un peu ce qu’il s’est passé pour Sophie Turner. Désormais mariée à Joe Jonas qu’elle a épousé à Las Vegas et dans le sud de la France, celle qui a dévoilé sa phobie va bientôt devenir maman pour la première fois. Mais l’actrice aurait pu ne jamais être en couple avec le jeune homme. Et pour cause, elle détestait les Jonas Brothers lorsqu’elle était adolescente.

Le motif ? Sophie Turner a révélé qu’elle pensait que le boysband était responsable de la séparation de son groupe préféré lorsqu’elle était adolescente: Busted. « Il y avait ce groupe britannique qui s’appelait Busted. Ils avaient fait un hit intitulé Year 3000. C’était incroyable, et on était des fans de Busted (…) Les Jonas Brothers ont repris leur chanson et en ont fait quelque chose de massif. Ensuite les Busted se sont séparés. On pensait que c’était de la faute des Jonas Brothers. Alors on les détestait « , a-t-elle raconté au micro de ELLE.

C’est plusieurs années plus tard que l’agent de Joe Jonas a présenté le beau gosse à Sophie Turner. Egalement producteur de cinéma, il lui aurait dit: « L’agent de Joe m’a dit un truc du genre :« Tu me rappelles un de mes clients. Je parie que vous devriez bien vous entendre ». Bon et bien, tout est bien qui finit bien. Par ailleurs, le groupe préféré de la femme de Joe Jonas s’est reformé en 2016. A quand le concert pour Sophie Turner et sa moitié ?

