Il y a quelques jours, Stéphanie Clerbois avouait être en petite forme et avoir peur d’être atteinte du Coronavirus. Après avoir reçu les résultats du test, la Belge s’est livrée à ce sujet. STAR24 vous raconte tout.

Stéphanie Clerbois ne vit pas une grossesse toute rose en ce moment. En effet, la jeune femme est malade. « Je crois que ça fait longtemps que je ne m’étais pas sentie aussi mal en fait. Mal à la tête, mal à la gorge… Courbatures partout, la nuit c’est ingérable. Donc on espère qu’on n’a pas le Covid… Je vais faire le test tout à l’heure. On vient me le faire à 17h donc je croise les doigts quand même que ça ne soit pas ça. En tous cas, quoi que ce soit, je vous assure que je suis au plus mal… J’ai l’impression de crever. C’est horrible, en plus je tousse… Quand je tousse il y a tout qui se contracte. Je suis au bout de ma life… » a confié celle qui s’est séparée de son compagnon et père de ses enfants.

Finalement, la candidate de Mamans et célèbres a donné de ses nouvelles en recevant les résultats qui étaient positifs et a lâché: « Les loulous, je reviens vers vous parce que je vous avais promis que je vous donnerais mes résultats concernant le Covid. Vous savez bien, moi je n’ai rien du tout à vous cacher… Donc les voilà… Bon je vous avoue que je m’y attendais un peu. Parce que je n’ai pas eu les symptômes comme on a pu me dire que c’était peut-être la grippe etc. Je n’ai pas eu les symptômes que j’ai pu avoir avant, quand je sais que je suis prise à la gorge, que c’est de ma faute parce que j’ai pris froid. (…) Ici j’ai vraiment eu d’autres symptômes comme le souffle un peu coupé, un énorme mal de tête pendant deux jours… L’impression que mon crâne se rétrécissait… Bien entendu les courbatures, la fièvre… Et maintenant je n’ai plus d’odorat. Je vous rassure ça va beaucoup mieux, je n’ai plus de fièvre. (…) On va se reposer, on va rester à la maison. Liam va rester chez son papa durant toute la semaine prochaine. Et ça, ça va être le plus dur et le plus long. Mais bon, il le faut et je ne suis pas toute seule non plus, il y a le gros bidou qui est là ».

Bon rétablissement à elle en tout cas.

