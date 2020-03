Il y aurait-il du rapprochement dans l’air entre Stéphanie Clerbois et Benjamin Samat ? Alors que Alix vient de se faire terminer par Julien Guirado, son ex fait parler de lui pour un autre sujet. Face aux rumeurs, la Belge a décidé de mettre fin au suspens au cours d’une interview accordée à Sam Zirah.

Actuellement dans Mamans et célèbres, Stéphanie Clerbois est toujours un cœur à prendre. En effet, Lyam semble être le seul homme dans sa vie. Pourtant, les abonnés de celle qui a adopté un look surprenant ont remarqué un rapprochement avec Benjamin Samat. Interrogée à ce sujet par Sam Zirah, elle a réagi et a répondu de la manière suivante: « Il a juste liké, c’est quelqu’un avec qui je me suis bien entendue dans Les Marseillais vs le reste du Monde… Quand il était avec Alix, aussi bien lui qu’Alix likaient mes photos comme moi je pouvais liker les leurs, il n’y avait pas d’amalgame là-dessus ! J’avais vu ces rumeurs-là, et je ne savais même pas qu’il n’était plus avec Alix. On en a rigolé parce qu’il est venu me voir pour me dire que les gens se faisaient vraiment des films. Je les aimais bien tous les deux, je les ai vus se mettre ensemble dans LMvsMonde, je me doutais que ça devait être dur mais je ne sais pas du tout ce qui s’est passé, ni pourquoi c’est fini ». Voilà qui a le mérite d’être clair !

Récemment, Shanna Kress a réagi au fameux bisou entre le sudiste et Océane El Himer. « Je regarde Les Marseillais, mais qu’est-ce qu’il se passe. Mais Benjamin ! Ça me choque ! J’avais vu passé des histoires sur Instagram comme quoi Benji et Alix s’étaient disputés, je comprends un peu mieux l’histoire. Ça me choque ce que j’entends ! ‘Je pars en activité avec Benji, donc je décide de me faire belle’. Mais on vit dans quel monde ? Les gens savent que quand il y a des couples, on ne s’approche pas du mec ?! Je dis ça, je dis rien. Mais si ça avait été moi, je te déglingue ta gue*le. Lourd Les Marseillais cette année ! », a-t-elle lâché sur Snapchat !

Il y aurait-il du rapprochement dans l’air entre Stéphanie Clerbois et Benjamin Samat ? Alors que Alix vient de se faire terminer par Julien Guirado, son ex fait parler de lui pour un autre sujet. Face aux rumeurs, la Belge a décidé de mettre fin au suspens au cours d’une interview accordée à Sam Zirah.

Actuellement dans Mamans et célèbres, Stéphanie Clerbois est toujours un cœur à prendre. En effet, Lyam semble être le seul homme dans sa vie. Pourtant, les abonnés de celle qui a adopté un look surprenant ont remarqué un rapprochement avec Benjamin Samat. Interrogée à ce sujet par Sam Zirah, elle a réagi et a répondu de la manière suivante: « Il a juste liké, c’est quelqu’un avec qui je me suis bien entendue dans Les Marseillais vs le reste du Monde… Quand il était avec Alix, aussi bien lui qu’Alix likaient mes photos comme moi je pouvais liker les leurs, il n’y avait pas d’amalgame là-dessus ! J’avais vu ces rumeurs-là, et je ne savais même pas qu’il n’était plus avec Alix. On en a rigolé parce qu’il est venu me voir pour me dire que les gens se faisaient vraiment des films. Je les aimais bien tous les deux, je les ai vus se mettre ensemble dans LMvsMonde, je me doutais que ça devait être dur mais je ne sais pas du tout ce qui s’est passé, ni pourquoi c’est fini ». Voilà qui a le mérite d’être clair !

Récemment, Shanna Kress a réagi au fameux bisou entre le sudiste et Océane El Himer. « Je regarde Les Marseillais, mais qu’est-ce qu’il se passe. Mais Benjamin ! Ça me choque ! J’avais vu passé des histoires sur Instagram comme quoi Benji et Alix s’étaient disputés, je comprends un peu mieux l’histoire. Ça me choque ce que j’entends ! ‘Je pars en activité avec Benji, donc je décide de me faire belle’. Mais on vit dans quel monde ? Les gens savent que quand il y a des couples, on ne s’approche pas du mec ?! Je dis ça, je dis rien. Mais si ça avait été moi, je te déglingue ta gue*le. Lourd Les Marseillais cette année ! », a-t-elle lâché sur Snapchat !